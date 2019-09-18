Тиск на бізнес знизять: що підтримала монобільшість Верховної Ради

Народні депутати від фракції "Слуга народу" у середу, 18 вересня, підтримали законопроєкт №1080 щодо зменшення тиску на бізнес.
Зокрема за документ у другому читанні і в цілому проголосували 347 народних депутатів, свідчить офіційний сайт Верховної Ради (щоб подивитися результати голосування, доскрольте до кінця сторінки).
Головні нововведення:
фіктивне підприємництво (коли створюють підприємства для прикриття іншої діяльності) більше не вважається кримінальним злочином;
з кримінально-процесуального кодексу прибрали норму, згідно з якою правоохоронці займалися розслідуванням фіктивного підприємництва.
Автор законопроекту – нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев. Його аргумент – щоб тиснути на підприємців, правоохоронці найчастіше використовували ті статті закону, які зараз прибрали з Кодексу.
Як і раніше, займатися фіктивним підприємництвом загрожує покаранням. Але найчастіше саме фіктивне підприємництво – всього лише прикриття для реального злочину.
У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що порушення кримінальної справи – це фактично паралізація роботи підприємства, адже вилучається первинна документація, проводяться обшуки, накладається арешт на активи тощо.
У результаті це має негативний вплив на функціонування підприємства, а в масштабі країни – і на весь бізнес-клімат.
Народні депутати від фракції "Слуга народу" підтримали законопроект №1080 про зменшення тиску на бізнес
"Часто кримінальні справи порушуються за поверхневими, неповністю з'ясованими обставинами, а як наслідок, невелика частка відкритих проваджень завершується переданням обвинувального акту до суду", – наголосили автори документу.
Фіктивне підприємництво відсутнє в статтях Кримінальних кодексів в більшості європейських країн. У сусідніх країнах декриміналізація вже відбулася.
Народні депутати від фракції "Слуга народу" підтримали законопроект №1080 про зменшення тиску на бізнес
Народні депутати від фракції "Слуга народу" підтримали законопроект №1080 про зменшення тиску на бізнес
Як повідомляв OBOZREVATEL, народні депутати від фракції " Слуга народу " в четвер, 12 вересня, підтримали законопроект №1069-2, який передбачає ліквідацію Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Зокрема, за ініційований депутатами Данило Гетманцев і Олександром Дубинським (фракція "Слуга народу") документ в цілому проголосували 296 парламентаріїв.
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