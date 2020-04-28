Депутат "Слуги народу" Микола Тищенко спростував інформацію про те, що його елітний ресторан "Велюр" працює всупереч введеному в Україні карантину.

На своїй сторінці в Instagram він написав пост, в якому звинуватив журналістів "Бігус.Інфо" у продажності.

"Життя просте. І брехня в цьому житті чудово продається. Я, звісно, прекрасно розумію, що зараз час "медіа-полювання", фейків, скандалів. Але іноді все занадто банально. Журналісти "Бігус.Інфо" нібито зловили мене на гарячому біля ресторану "Велюр". І побічно зробили висновок про те, що мені карантинні закони не писані. Само собою, це не так", – йдеться у повідомленні.

Скандал із рестораном "Велюр"

Нардеп заявив, що має намір зривати "брехливі маски". Але також він підтвердив, що в ресторані "Велюр" іноді проводить особисті зустрічі.

"По складах читайте – "особисті зустрічі". Поодинокі зустрічі. Це своєрідний такий штаб. Але ресторан не працює для відвідувачів. Немає ніяких порушень і близько... У "Велюрі" я зустрічаюся зі своїми помічниками. З невеликою кількістю людей, які так чи інакше готують велику програму... перетворення міста Києва", – пояснив Тищенко.

Політик також назвав розслідування журналістів "інформаційним замовленням".

"PS. Зрозуміло, якщо є "інформаційне замовлення", правда нікому не потрібна. Але мені зараз неймовірно соромно від того, що мої рідкісні, поодинокі гості змушені виходити з ресторану... голодними. Це так мені не властиво. Але час диктує свої правила", – підсумував "слуга народу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналісти зняли, як у заклад "Велюр" на Хрещатику, який належить Тищенку, приїздять політики і представники олігархів.

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