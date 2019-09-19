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19 вересня • оновлено в 11:08
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"Тільки українці!" Зеленський назвав жорстку умову для запуску ринку землі

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Президент Володимир Зеленський запевнив, що після відкриття ринку землі купувати український чорнозем зможуть тільки громадяни нашої країни.

Про це він заявив під час зустрічі з українськими аграріями у Києві. Президент наголосив, що в нашій країні земля належить українцям (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Земля належить українцям. У моделі, що пропонуємо ми з урядом – купувати чи продавати землю зможуть тільки українські громадяни і українські компанії. Лякалки для китайців, арабів чи інопланетян, які вивезуть нашу землю вагонами – це маячня. Земля – це власність громадян. Але у них, нарешті, має з'явитися не гібридне, а повноцінне право власності на свою землю. Повноцінне – це право володіти, користуватися і розпоряджатися землею", – заявив український лідер.

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Гончарук сказав, коли в Україні почнуть продавати землю

Пізніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував відкриття ринку землі в Україні в жовтні 2020 року.

"Нам потрібно зростати на 5-7% в рік. Ми відкриваємо ринок землі не відразу. Думали зробити це з 1 липня, але потім проконсультувалися з фермерами і вирішили зробити це з 1 жовтня", – сказав він.

За словами Гончарука, придбати землю зможуть українські громадяни і компанії. "Все це повинно відбуватися на публічних прозорих торгах", – зазначив прем'єр.

За його словами, наразі уряд працює з НБУ над механізмом здешевлення кредитів. "Україна завдяки запуску ринку землі повинна рости додатково мінімум на 2%", – вказав Гончарук.

Зеленський назвав умову ринку землі в Україні

Зеленський назвав умову ринку землі в Україні

Зокрема міністр фінансів Оксана Маркарова відзначила, що уряд має намір завдяки даному механізму надати фермерам кредитну ставку на рівні 5%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав, що перед відкриттям ринку землі треба дати можливість дрібним фермерам отримати доступ до дешевих кредитів.

  • Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж. Такі цифри назвала в.о. міністра аграрної політики і продовольства Ольга Трофімцева.

  • Закони про ринок землі в Україні можуть бути ухвалені до кінця 2019 року. Такі плани є у Гончарука.

  • Пізніше Зеленський заявив про плани провести в Україні земельну реформу, що дозволить відкрити ринок землі у 2020 році.

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Тема
Ринок землі в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
ринок землі
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ограничение по площади в одни руки будет? Иначе одна какая-то фирма из оффшора, но по паспорту бомжа-украинца, скупит полстраны, что в наших реалиях и случится. И что-то Юля молчит, видать бабушка угомонилась.
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Каждому дохлому укропу по метру вертикально
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Ось і добре, а то так турбувались, так турбувались...
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
voznyk ruslan, Утешительные сказки это. Паспорт бомжа - фирма в оффшоре - и полстраны скупили.
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