"Тільки українці!" Зеленський назвав жорстку умову для запуску ринку землі

Президент Володимир Зеленський запевнив, що після відкриття ринку землі купувати український чорнозем зможуть тільки громадяни нашої країни.

Про це він заявив під час зустрічі з українськими аграріями у Києві. Президент наголосив, що в нашій країні земля належить українцям (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Земля належить українцям. У моделі, що пропонуємо ми з урядом – купувати чи продавати землю зможуть тільки українські громадяни і українські компанії. Лякалки для китайців, арабів чи інопланетян, які вивезуть нашу землю вагонами – це маячня. Земля – це власність громадян. Але у них, нарешті, має з'явитися не гібридне, а повноцінне право власності на свою землю. Повноцінне – це право володіти, користуватися і розпоряджатися землею", – заявив український лідер.

Пізніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував відкриття ринку землі в Україні в жовтні 2020 року.

"Нам потрібно зростати на 5-7% в рік. Ми відкриваємо ринок землі не відразу. Думали зробити це з 1 липня, але потім проконсультувалися з фермерами і вирішили зробити це з 1 жовтня", – сказав він.

За словами Гончарука, придбати землю зможуть українські громадяни і компанії. "Все це повинно відбуватися на публічних прозорих торгах", – зазначив прем'єр.

За його словами, наразі уряд працює з НБУ над механізмом здешевлення кредитів. "Україна завдяки запуску ринку землі повинна рости додатково мінімум на 2%", – вказав Гончарук.

Зеленський назвав умову ринку землі в Україні

Зокрема міністр фінансів Оксана Маркарова відзначила, що уряд має намір завдяки даному механізму надати фермерам кредитну ставку на рівні 5%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав, що перед відкриттям ринку землі треба дати можливість дрібним фермерам отримати доступ до дешевих кредитів.

Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж. Такі цифри назвала в.о. міністра аграрної політики і продовольства Ольга Трофімцева.

Закони про ринок землі в Україні можуть бути ухвалені до кінця 2019 року. Такі плани є у Гончарука.

Пізніше Зеленський заявив про плани провести в Україні земельну реформу, що дозволить відкрити ринок землі у 2020 році.

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