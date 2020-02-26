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26 лютого • оновлено в 10:40
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Тігіпко стане новим прем'єр-міністром України – джерело

24.5т
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Найближчим часом бізнесмен і колишній політик Сергій Тігіпко займе місце Олексія Гончарука на посаді прем'єр-міністра України.

Про це повідомили OBOZREVATEL джерела. При цьому переговори з Тігіпком все ще тривають.

Що стосується Гончарука, напевно, він піде з посади за власним бажанням. Кандидатуру же Тігіпка підтримає більшість. Саме його обрали на заміну Гончаруку через великий досвід у справі.

Тігіпко стане новим прем'єр-міністром України

Тігіпко стане новим прем'єр-міністром України

LB

Тігіпко з 2002-го по 2004 рік був головою Нацбанку. У 2010 році він балотувався на посаду президента України. У 2010-2012 роках обіймав посаду віцепрем'єр-міністра з соціальної політики в уряді Миколи Азарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про призначення Тігіпка на посаду прем'єра повідомив Kyiv Post із посиланням на анонімні джерела.

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Автор
Катерина Луговська
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
А где пруфы ? И что за "источник" ? я тоже могу истории сочинять. Очередной вброс для по-ло-ум-ных рагулей, а они и верят.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
А где пруфы ? И что за "источник" ? я тоже могу истории сочинять. Очередной вброс для слабоумных рагулей
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Азарова ещё бы пригласил.
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