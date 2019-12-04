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4 грудня • оновлено в 16:37
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"Кричали образливі речі!" Заступниця голови НБУ заявила про тиск на неї та сім'ю

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Перша заступниця глави Національного банку України Катерина Рожкова заявила, що на неї і сім'ю чинять психологічний тиск.

"Терор проти НБУ. Вчора мітингувальники стояли біля мого будинку цілий день. Вигукували різні образливі речі. Кричали, щоб я до них вийшла. Не сама. З донькою. Цікаво, що вони хотіли від восьмирічної дитини? Увечері пішли, залишивши за собою купу бруду", – написала Рожкова в Facebook.

За її словами, сьогодні мітингувальники повернулися й знесли ворота, які закривали вулицю.

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"Поважаючи право на волевиявлення, хочеться все-таки зрозуміти, чи є в нашій правовій і демократичній державі хтось, хто буде захищати не словами, а діями конституційні права громадян на недоторканість житла, сім‘ї, дітей?" – запитала Рожкова.

Перша заступниця глави НБУ наголосила, що плакати, гучномовці, акустичні системи та інші інструменти задіюють, щоб справити психологічний тиск.

"Ці протести мають на меті створити ілюзію народного волевиявлення. І це найгірше, адже замовники протестів використовують людей, які подекуди закликають до того, що навіть не є в компетенції НБУ, і спотворюють реальність, намагаючись протиставляти український народ та Національний банк", – резюмувала Рожкова.

Перша заступниця глави НБУ наголосила, що плакати, гучномовці, акустичні системи та інші інструменти йдуть у хід, щоб справити психологічний тиск

Перша заступниця глави НБУ наголосила, що плакати, гучномовці, акустичні системи та інші інструменти йдуть у хід, щоб справити психологічний тиск

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Особа
Катерина Рожкова
Місце
Україна
Тег
національний банк України
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