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Тарифи на газ визнали незаконними: названа сума, яку переплатили українці

23.9т Читати матеріал російською

Після того, як суд підтвердив незаконність підвищення цін на газ у травні 2016 року, українські споживачі можуть зажадати повернути їм переплату в розмірі 65 млрд грн.

Про це розповів в ефірі ObozTV експерт з питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Корольчук. На думку експерта, Кабінет міністрів буде оскаржувати вердикт суду у вищих судових інстанціях.

"Це прогнозоване рішення. Було зрозуміло, що ціна завищена, і не відповідає ситуації на ринку України... У судовій постанові йдеться про ціну 6879 грн, така ціна була в 2017-18 році, зараз 8500 грн середня ціна. Навіть вона є завищеною", – вважає він.

Як зазначив експерт, ціна газу власного видобутку з урахуванням собівартості, податків, ренти, інвестиційної складової, "максимально повинна була бути не вище 4000 грн".

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"Переплата за 2,5 року склала, за попередніми підрахунками, 65 млрд грн. Ці кошти кожен споживач, населення і теплокомуненерго, мали б отримати назад. Проблема в тому, що постанова, яка виставляла ціну в 6879 грн, вже недійсна. Тому уряд буде звертатися до вищих судових інстанцій і апелювати до того, що йдеться про ту постанову, яка фактично вже не регулює формування ціни на газ", – заявив він.

Корольчук пов'язав ситуацію, що склалася з монополізмом "Нафтогазу України".

"Нафтогаз" лобіює високу ціну на газ, тому що завершується транзитний контракт. Вони його втратять, буде інша компанія, яка укладе контракт з "Газпромом". Дохід від транзиту, майже 3 млрд доларів, вони не матимуть, а їм жити за щось треба", – прокоментував експерт.

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Тарифи на газ визнали незаконними: названа сума, яку переплатили українці

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 липня Шостий апеляційний адміністративний суд відхилив апеляцію Кабінету міністрів і підтвердив незаконність рішення уряду щодо підвищення цін на газ для населення і теплокомуненерго, яке відбулося в травні 2016 року.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Ціна на газ Тарифи ЖКГ і субсидії
Особа
Юрій Корольчук
Місце
Україна
Теги
газ НАК "Нафтогаз"
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
за це стояв Майдан!!!
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Сало Уронили
Сало Уронили
опять подтерли
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Будете платить ,а то МВФ кредиты не даст ! А без кредитов вы не сможете отдать предыдущие кредиты! Вот такой замкнутый круг!
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