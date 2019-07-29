Такого не було з 2013 року: в Україні рекордно зросла середня зарплата

Середня заробітна плата в Україні зросла, встановивши новий максимум в гривнях і побивши рекорд 2013 року в доларовому еквіваленті.
Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook керуючий приватного інвестиційного фонду на фондовому ринку США Володимир Компанієць.
За його даними, середня зарплата в Україні в червні 2019 року склала 10783 грн (+17,96% за рік), у доларовому еквіваленті – 410 дол. При цьому, приріст реальної середньої зарплати з урахуванням інфляції склав 8,1% на рік.
Facebook Володимира Компанійця
Зарплата в Україні
Мінфін
Компанієць також опублікував дані про регіони з найвищими і найнижчими середніми зарплатами. Лідирують у списку місто Київ (15650 грн), Донецька область (12483 грн) і Київська область (11130 грн).
У самому кінці рейтингу опинилися Кіровоградська область (8574 грн), Чернігівська область (8578 грн) і Тернопільська область (8686 грн).
Facebook Володимира Компанійця
Названо також найприбутковіші види економічної деятельсності:
1) фінансова і страхова діяльність – 18107 грн;
2) інформація та телекомунікації – 17 601 грн;
3) державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування – 15114 грн.
Найнижча середня зарплата в таких видах діяльності:
1) тимчасове розміщення і організація харчування – 6876 грн;
2) охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – 7542 грн;
3) операції з нерухомим майном – 8907 грн.
Facebook Володимира Компанійця
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв українцям істотне збільшення середньої зарплати протягом 2019 року.
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