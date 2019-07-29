Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Такого не було з 2013 року: в Україні рекордно зросла середня зарплата

5.7т Читати матеріал російською

Середня заробітна плата в Україні зросла, встановивши новий максимум в гривнях і побивши рекорд 2013 року в доларовому еквіваленті.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook керуючий приватного інвестиційного фонду на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

За його даними, середня зарплата в Україні в червні 2019 року склала 10783 грн (+17,96% за рік), у доларовому еквіваленті – 410 дол. При цьому, приріст реальної середньої зарплати з урахуванням інфляції склав 8,1% на рік.

Новини
Українцям перерахують зарплати за законом: хто отримає надбавку в липні
Такого не було з 2013 року: в Україні рекордно зросла середня зарплата

Facebook Володимира Компанійця

Зарплата в Україні

Зарплата в Україні

Мінфін

Компанієць також опублікував дані про регіони з найвищими і найнижчими середніми зарплатами. Лідирують у списку місто Київ (15650 грн), Донецька область (12483 грн) і Київська область (11130 грн).

У самому кінці рейтингу опинилися Кіровоградська область (8574 грн), Чернігівська область (8578 грн) і Тернопільська область (8686 грн).

Такого не було з 2013 року: в Україні рекордно зросла середня зарплата

Facebook Володимира Компанійця

Названо також найприбутковіші види економічної деятельсності:

1) фінансова і страхова діяльність – 18107 грн;

2) інформація та телекомунікації – 17 601 грн;

3) державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування – 15114 грн.

Найнижча середня зарплата в таких видах діяльності:

1) тимчасове розміщення і організація харчування – 6876 грн;

2) охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – 7542 грн;

3) операції з нерухомим майном – 8907 грн.

Такого не було з 2013 року: в Україні рекордно зросла середня зарплата

Facebook Володимира Компанійця

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв українцям істотне збільшення середньої зарплати протягом 2019 року.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Зарплати в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Зарплати в Україні
Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
Тег
зарплата
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
8
16
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пигин Макс
Пигин Макс
Теперь понятно, почему нерабы разбегаются по всему миру)))))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Ух- ты ! ))) Завтра найму Дубайского или Кувейтского шейха, будет мне за пивом бегать )))
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0

Блоги / думки

ads pixel