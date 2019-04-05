"Та мені все одно": Зеленський відповів, чи поверне ПриватБанк Коломойському

Кандидат у президенти Володимир Зеленський не вважає, що націоналізований ПриватБанк повинні повернути українському олігарху Ігорю Коломойському.

Про це він заявив у коментарі програмі "Схеми: корупція в деталях", яка є проектом Радіо Свобода.

"Та мені все одно, що буде з Ігорем Коломойським. Ну, це повинні розбиратися... ПриватБанк зараз — державна установа, чому вона має бути повернута Коломойському?" — відповів Зеленський.

Зазначається, що під час цієї розмови зі знімальною групою, яка відбулася під час його концерту в місті Бровари під Києвом, охоронці Зеленського силою відтіснили оператора від журналіста на декілька десятків метрів за лаштунки. Отже, цей фрагмент інтерв'ю з кандидатом на пост президента вдалося записати лише на аудіо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Коломойський розраховує отримати моральну і матеріальну компенсацію за націоналізацію ПриватБанку. Водночас він спростовує інформацію про виведення з фінустанови $5,5 млрд.

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