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"Та мені все одно": Зеленський відповів, чи поверне ПриватБанк Коломойському

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Кандидат у президенти Володимир Зеленський не вважає, що націоналізований ПриватБанк повинні повернути українському олігарху Ігорю Коломойському.

Про це він заявив у коментарі програмі "Схеми: корупція в деталях", яка є проектом Радіо Свобода.

"Та мені все одно, що буде з Ігорем Коломойським. Ну, це повинні розбиратися... ПриватБанк зараз — державна установа, чому вона має бути повернута Коломойському?" — відповів Зеленський.

Новини
"Ми готові повернути!" Коломойський відповів на звинувачення в крадіжці $5,5 млрд із ПриватБанку
"Та мені все одно": Зеленський відповів, чи поверне ПриватБанк Коломойському
"Та мені все одно": Зеленський відповів, чи поверне ПриватБанк Коломойському

Зазначається, що під час цієї розмови зі знімальною групою, яка відбулася під час його концерту в місті Бровари під Києвом, охоронці Зеленського силою відтіснили оператора від журналіста на декілька десятків метрів за лаштунки. Отже, цей фрагмент інтерв'ю з кандидатом на пост президента вдалося записати лише на аудіо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Коломойський розраховує отримати моральну і матеріальну компенсацію за націоналізацію ПриватБанку. Водночас він спростовує інформацію про виведення з фінустанови $5,5 млрд.

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Особи
Володимир ЗеленськийІгор Коломойський
Місце
Україна
Тег
ПриватБанк
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Та він же народний президент! Які ж охоронці? То ви брешете! Він наш рідний, Глопупенко, чи як його там?
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Оно должна😄 безграмотный клоун - лидер нации скакуасов!
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Зеля прям карбонарий!Про папу Беню и без почтения!Силен малыш.Кстати,а когда мы увидим посещение Зели синагоги?Не порядок.Он правоверный аид или выкрест?Не приведи Господь он -атеист!Бабушкин орган Украине...
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