"Та йдіть ви...": у ДФС розгорівся гучний скандал навколо звільнення чиновника

У Державній фіскальній службі розгорівся гучний скандал навколо звільнення директора Департаменту інформаційних технологій Олександра Івашковича.

На своїй сторінці в Facebook він різко прокоментував той факт, що проти нього відкрили дисциплінарне провадження за фактом "неналежного виконання посадових обов'язків".

Івашкович опублікував гнівний пост про те, що не збирається давати ніяких пояснень дисциплінарній комісії. При цьому чиновник зазначив, що заяву про звільнення за власним бажанням написав ще у червні 2019 року.

"Офіційно повідомляю, що я мав на увазі в труні у світлому взутті всі ваші службові розслідування, дисциплінарні провадження "в рамках операції бастіон", догани і всю іншу подібну лабуду. Жодних "пояснень" ні вам, ні "на ім'я суб'єкта призначення" я більше подавати не буду. Мені абсолютно все одно, коли, за якою статтею і під яким приводом ви мене звільните і скільки доган перед цим випишете", – написав він.

Івашкович також додав, що легко знайде собі роботу програміста і не дозволятиме чиновникам псувати йому нерви.

"Сідайте самі на моє місце і працюйте. Я програміст, і роботу собі знайду. Нерви мені ви теж не зіпсуєте, я своє відпереживав ще в минулі рази, а зараз мені на всі ваші художества абсолютно фіолетово. Здоров'я дорожче. Кінець офіційної заяви", – підсумував чиновник.

Потім він додав, що навіть не писатиме заяву про звільнення і не збирається забирати свою трудову книжку.

"Тому на цей раз заяви від мене не буде. Звільняйте самі і не пудріть мізки. Мені від вас навіть трудової книжки не потрібно. А тренуватися можна на комусь молодшому", – сказано в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 липня президент України Володимир Зеленський змусив в.о. голови Державної фіскальної служби України Олександра Власова написати заяву про звільнення.

Свою вимогу про звільнення Власова глава держави пояснив тим, що чиновник не звільнив керівників митниць в чотирьох областях – Волинській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій, як вимагав Зеленський під час наради в Ужгороді 6 липня. При цьому його повідомлення про їхні звільнення в соцмережі виявилися неправдивими.

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