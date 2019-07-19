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"Та хоч зараз!" Україна жорстко звернулася до "Газпрому" через газ

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Україна пропонує Росії не чекати вересня і "просто хоч зараз" почати переговори про новий контракт на транзит російського газу з 2020 року.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, відштовхуючись від умов, озвучених віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем.

"Якщо російська сторона теж згодна (з озвученим Шефчовичем варіантом. – Ред.), то можемо хоч просто зараз почати роботу над договорами з реалізації цього варіанту на практиці", – написав він.

Вітренко нагадав, що має бути операторська угода (про з'єднання газотранспортних систем, interconnection agreement) щодо потужностей обсягом 90 млрд куб. м щороку і угоду про бронювання потужностей (або своп) на 60 млрд куб. м щороку в середньому протягом 10 років.

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За його словами, всі умови цих договорів будуть стандартними у Європі, тобто щодо їхньої економічної обґрунтованості не має бути сумнівів.

"Якщо російська сторона не згодна з варіантом Шевчовича, то було б цікаво почути чому, а також почути зустрічну пропозицію", – зазначив Вітренко.

Транзит газу

Транзит газу

Цензор.НЕТ

Він вважає, що затягування часу – не в інтересах жодної зі сторін, оскільки Європі набридли постійні проблеми з поставками російського газу. Україні ж потрібна ясність щодо майбутнього транзиту, зокрема щоб припинити політичні спекуляції на цій темі, а Росія може хотіти уникнути звинувачень у Європі у черговій газовій кризі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в НАК заявили, що російський "Газпром" пообіцяв укласти мирову угоду з "Нафтогазом", але так і не зробив українцям ніякої пропозиції.

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Особа
Юрій Вітренко
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз" Газпром транзит газу
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
А ведь не за горами - "прикрути"
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Livesey David
Livesey David
Про мОщно и жОстко есть, а где про подлость России?
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
В Украине за шесть месяцев 2019-го года установили 20 МВт новых биогазовых мощностей.....свiдо МАНДАйнута отара, на куй вам транзит российского газа?
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