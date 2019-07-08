Світові загрожує нова фінансова криза: озвучено країну, звідки все почнеться

Нова світова фінансова криза прийде з Китаю, оскільки боргове навантаження його економіки вкрай високе.

Про це в статті для ZN.UA пише аналітик Альпарі Максим Пархоменко. Він зазначає, що незважаючи на зростання ВВП, який поступово сповільнюється, рівень тих кредитів, які не повертають, у банків Китаю побив новий історичний рекорд у першому кварталі 2019 року.

В недавній статті від Bloomberg було відзначено низьку якість активів китайської банківської системи. До того ж великі сумніви викликає опублікована статистика Китаю про його банки, ВВП та інші показники.

У більшості випадків статистика самих компаній є закритою і публікується з великим запізненням, а опублікована - перебільшена, і довіряти їй можна рівно як і статистиці в СРСР. Так, словами експерта, компанії, що мають високий кредитний рейтинг, за фактом допускають дефолти і стають банкрутами.

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"З початку поточного року і по квітень, за даними Bloomberg, обсяг корпоративних дефолтів виріс в юанях до 39 млрд ($5,6 млрд. - Ред.) або у 3,4 рази в порівнянні з попереднім роком. При цьому за 2018 рік китайські банки списали в загальній сумі кредитів на 550 млрд юанів, або на $70 млрд, що прирівнюється практично до всіх боргів України. Незважаючи на зростання проблем на 24%, банки показали прибуток за підсумками року. В даний момент обсяг поганих кредитів (на перший квартал 2019-го) оцінюється на рівні в 2,1 трлн юанів ($305 млрд). Поки Китай має шанси приховувати це, і в разі поліпшення економічних відносин з США кризу можна буде відкласти на більш тривалий термін, на 2-3 роки, правда це дозволить міхуру стати більшим", - відзначає експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в найближчій перспективі на рубежі 2019-го і 2020-го років світ чекає нова глобальна економічна криза через перевиробництво на ринках.

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