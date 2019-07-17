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Світові ціни на нафту зросли: російська сировина різко подешевшала

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Ціни на нафту еталонних марок у середу, 17 липня, виросли в ході азіатських торгів у зв'язку з заявами Вашингтона щодо Китаю і Ірану.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 64,60 долара за барель, що на 0,4% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 0,3% – до 57,80 долара за барель.

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Котирування Brent зросли

Котирування Brent зросли

ICE Futures

Котирування WTI зросли

Котирування WTI зросли

ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals впала на 3,2% до 61,60 долара за барель.

Котирування Urals впали

Котирування Urals впали

Maanimo

"Баланс попиту та пропозиції на ринку несприятливий для цін на нафту, з урахуванням напруженості у відносинах Вашингтона і Пекіна", – повідомив старший економіст Mitsubishi UFJ Research & Consulting в Токіо Томомісі Акута, передає "Інтерфакс".

Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтону і Пекіну "треба пройти довгий шлях" у торгових переговорах. Він також зазначив, що міг би ввести мита на товари китайського експорту вартістю 325 млрд доларів.

Заява Трампа повернула на порядок денний питання торгової війни між двома країнами, а також побоювання ослаблення попиту на нафту.

"При відсутності сигналів конкретного прогресу в торгових переговорах заяви Трампа підсилюють негативний настрой трейдерів", – резюмував експерт.

Ціни на нафту виросли

Ціни на нафту виросли

Як повідомляв OBOZREVATEL, вплив на ринок чинить рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою за наявного конфлікту з Китаєм.

Зокрема, трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, які надходять із Мексики.

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