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Світові ціни на нафту зросли після захоплення танкера в Ірані

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Ціни на нафту еталонних марок у суботу, 20 липня, виросли в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 62,65 долара за барель, що на 0,3% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 0,1% – до 55,90 долара за барель.

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Котирування Brent виросли

Котирування Brent виросли

ICE Futures

Котирування WTI зросли

Котирування WTI зросли

ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals впала на 0,9% до 59,33 долара за барель.

Котирування Urals впали

Котирування Urals впали

Maanimo

Зростання вартості нафти відбулося на тлі повідомлень про затримання в Ірані нафтового танкера. Зокрема, напередодні Корпус вартових ісламської революції (державна військово-політична формація) захопив у Перській затоці нафтовий танкер.

В уряді Ірану заявили, що танкер займався контрабандою нафти і перевозив іранські нафтопродукти закордонним покупцям (яким саме, не вказується).

Ціни на нафту виросли

Ціни на нафту виросли

Як повідомляв OBOZREVATEL, вплив на ринок чинить рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою за наявного конфлікту з Китаєм.

Зокрема, трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, які надходять із Мексики.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
А где обещанные нефть за 30 и доллар за 100?
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