Світові ціни на нафту злетіли: стали відомі причини

Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 5 грудня, зросли в процесі азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 62,77 доларів за барель, що на 3,1% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать підсумки торгів.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 3,5% – до 58,12 доларів за барель.

Котирування Brent виросли ICE Futures

Котирування WTI зросли ICE Futures

Крім цього, ціна російської нафти Urals піднялася на 2,6% до 58,33 доларів за барель.

Ціна нафти Urals зросла Maanimo

Вартість сировини підскочила на тлі різкого скорочення запасів у США, передає "Інтерфакс".

Зокрема, запаси нафти за тиждень зменшилися на 4,9 млн барелів. Заразом експерти прогнозували зниження лише на 700 тис. барелів.

Також у центрі уваги трейдерів – засідання ОПЕК +, яке почнеться вже в четвер. Нафтовидобувні країни можуть домовитися про додаткове стримування видобутку.

Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 5 грудня, зросли в процесі азіатських торгів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що цієї зими існують ризики дисбалансу ринку нафти.

"Звісно, події протягом останнього року, коли здійснюються атаки на інфраструктуру і на танкери, що перевозять вуглеводні, нафту, – це дуже негативний сигнал для всього ринку, це створює загрози, і закладаються, зокрема, в ціни додаткові геополітичні ризики", – повідомив Новак.

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