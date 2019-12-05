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5 грудня • оновлено в 11:35
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Світові ціни на нафту злетіли: стали відомі причини

1.6т
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Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 5 грудня, зросли в процесі азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 62,77 доларів за барель, що на 3,1% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать підсумки торгів.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 3,5% – до 58,12 доларів за барель.

Котирування Brent виросли

Котирування Brent виросли

ICE Futures

Котирування WTI зросли

Котирування WTI зросли

ICE Futures

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Крім цього, ціна російської нафти Urals піднялася на 2,6% до 58,33 доларів за барель.

Ціна нафти Urals зросла

Ціна нафти Urals зросла

Maanimo

Вартість сировини підскочила на тлі різкого скорочення запасів у США, передає "Інтерфакс".

Зокрема, запаси нафти за тиждень зменшилися на 4,9 млн барелів. Заразом експерти прогнозували зниження лише на 700 тис. барелів.

Також у центрі уваги трейдерів – засідання ОПЕК +, яке почнеться вже в четвер. Нафтовидобувні країни можуть домовитися про додаткове стримування видобутку.

Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 5 грудня, зросли в процесі азіатських торгів

Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 5 грудня, зросли в процесі азіатських торгів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що цієї зими існують ризики дисбалансу ринку нафти.

"Звісно, події протягом останнього року, коли здійснюються атаки на інфраструктуру і на танкери, що перевозять вуглеводні, нафту, – це дуже негативний сигнал для всього ринку, це створює загрози, і закладаються, зокрема, в ціни додаткові геополітичні ризики", – повідомив Новак.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
Теги
Brent WTI Urals
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Ш. Олег
Ш. Олег
Как это - взлетели? Не может такого быть! Буквально вчера эксперт Anti-colorados как дважды два доказал, что цены на нефть резко пойдут вниз и в Москве будет паника! Я ему верю! А эта статья - кремлёвская пропаганда! Да! :)
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ш. Олег, Такой эксперд ошибаться не может. Это ведь он писал что космические корабли Украины бороздят просторы вселенной и вообще украина в области освоения космоса сделала больше чем все остальные страны вместе взятые) Ну а то что единственный спутник Лыбидь пока пылится где то в ангаре российского космодрома так то мелочь)
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