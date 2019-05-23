Світові ціни на нафту різко впали: що трапилося

Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 23 травня, у ході азійських торгів впали.
Зокрема вартість липневих ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures опустилася до 70,49 долара за барель, що на 2,4% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.
Водночас із цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впав на 3,4% — до 61,08 долара за барель.
Котирування Brent впали
ICE Futures
Котирування WTI впали
ICE Futures
Ціна обвалилася за даними Міністерства енергетики Сполучених Штатів, заявив аналітик Владислав Антонов у коментарі REGNUM.
"Згідно з останніми щотижневим даними, за тиждень з 11 по 17 травня запаси нафти зросли на 4,7 млн барелів, до 476,8 млн барелів (прогноз був — 0,599 млн барелів)", — зазначив Антонов.
За його словами, додатковим негативним фактором для нафти залишаються побоювання з приводу попиту, пов'язані з торговельною війною між Китаєм і США.
"Напруженість на Близькому Сході і скорочення видобутку ОПЕК+ поки не в силах допомогти покупцям. Ці фактори вже враховані в цінах, тому їхній вплив на ринок послабшав", — резюмував експерт.
Ціни на нафту впали
Як повідомляв OBOZREVATEL, нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана із сигналами ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршення перспектив світової економіки загалом.
"Незважаючи на те, що нафтовий ринок, здається, досяг свого дна і, очевидно, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори і ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", — заявив сировинний трейдер NH Investment&Securities у Сеулі Хонг Сунгкі.
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