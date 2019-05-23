Світові ціни на нафту різко впали: що трапилося

Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 23 травня, у ході азійських торгів впали.

Зокрема вартість липневих ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures опустилася до 70,49 долара за барель, що на 2,4% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Водночас із цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впав на 3,4% — до 61,08 долара за барель.

Новини Україна назвала дату вирішення головної проблеми через брудну нафту Путіна

Котирування Brent впали ICE Futures

Котирування WTI впали ICE Futures

Ціна обвалилася за даними Міністерства енергетики Сполучених Штатів, заявив аналітик Владислав Антонов у коментарі REGNUM.

"Згідно з останніми щотижневим даними, за тиждень з 11 по 17 травня запаси нафти зросли на 4,7 млн барелів, до 476,8 млн барелів (прогноз був — 0,599 млн барелів)", — зазначив Антонов.

За його словами, додатковим негативним фактором для нафти залишаються побоювання з приводу попиту, пов'язані з торговельною війною між Китаєм і США.

"Напруженість на Близькому Сході і скорочення видобутку ОПЕК+ поки не в силах допомогти покупцям. Ці фактори вже враховані в цінах, тому їхній вплив на ринок послабшав", — резюмував експерт.

Ціни на нафту впали

Як повідомляв OBOZREVATEL, нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана із сигналами ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршення перспектив світової економіки загалом.

"Незважаючи на те, що нафтовий ринок, здається, досяг свого дна і, очевидно, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори і ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", — заявив сировинний трейдер NH Investment&Securities у Сеулі Хонг Сунгкі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!