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Світові ціни на нафту подолали нову позначку: що трапилося

4.1тЧитати матеріал російською

Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 12 березня, виросли в ході азійських торгів.

Зокрема вартість травневих ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures виросла до 66,65 долара за барель, що на 0,1% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Водночас із цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) виріс на 0,2% — до 56,92 долара за барель.

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Таким чином від початку тижня Brent подорожчала на 0,91 долара за барель, а WTI — на 0,85 долара за барель.

Котирування Brent

Котирування Brent

ICE Futures

Котирування WTI

Котирування WTI

ICE Futures

Стрибок вартості нафти еталонних марок викликаний очікуваннями подальшого скорочення нафтовидобутку в країнах ОПЕК, повідомляє "Інтерфакс".

Зокрема Саудівська Аравія у квітні планує видобувати значно менше за 10 млн барелів нафти на добу, як і у березні, коли обсяг нафтовидобутку був знижений на 500 тис. барелів з лютого.

При цьому експорт нафти з країни складе менше 7 млн барелів на добу, що свідчить про готовність уряду Саудівської Аравії підтримувати ціни на нафту.

Також учасники ринку чекають на дані про запаси палива у Сполучених Штатах. За оцінками аналітиків, запаси американської сировини минулого тижня виросли на 2,6 млн барелів.

Світові ціни на нафту подолали нову позначку: що трапилося

Як повідомляв OBOZREVATEL, нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана із сигналами ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршення перспектив світової економіки загалом, а також продовженням збільшення запасів у США.

"Незважаючи на те, що нафтовий ринок, здається, досяг свого дна і, швидше за все, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори та ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", – заявив сировинний трейдер NH Investment&Securities у Сеулі Хонг Сунгкі.

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Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Тут появились заголовки, что Помпео разнылся на Роснефть, которая вопреки санкциям США покупает нефть у Венесуэлы. Обидно цельному мировому гегемону быть посланным на хрен...
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Александрович Алексей, лёлёша - ты шо, совсем дебил? Это скорее лютый пиздец, чем победа паРаши. Тебе, дураку кацапскому, телевизор об этом сказал? Ты подумай, идиото - страна, живущая продажей нефти покупает ее же у другой страны!!! Вопрос - зачем? Чтобы США не досталось? Это даже не смешно. Штаты свою нефть не могут полностью использовать - просто не хватает мощности трубопроводов! Только в 2021 выйдут на расчетную мощность. Так зачем паРаше покупать нефть? Шо скажешь, долбоёб?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Цена выросла на 0,1 процента - и Обозреватель увидел днр )))
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