Світові ціни на нафту подолали нову позначку: що трапилося

Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 12 березня, виросли в ході азійських торгів.

Зокрема вартість травневих ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures виросла до 66,65 долара за барель, що на 0,1% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Водночас із цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) виріс на 0,2% — до 56,92 долара за барель.

Таким чином від початку тижня Brent подорожчала на 0,91 долара за барель, а WTI — на 0,85 долара за барель.

Котирування Brent ICE Futures

Котирування WTI ICE Futures

Стрибок вартості нафти еталонних марок викликаний очікуваннями подальшого скорочення нафтовидобутку в країнах ОПЕК, повідомляє "Інтерфакс".

Зокрема Саудівська Аравія у квітні планує видобувати значно менше за 10 млн барелів нафти на добу, як і у березні, коли обсяг нафтовидобутку був знижений на 500 тис. барелів з лютого.

При цьому експорт нафти з країни складе менше 7 млн барелів на добу, що свідчить про готовність уряду Саудівської Аравії підтримувати ціни на нафту.

Також учасники ринку чекають на дані про запаси палива у Сполучених Штатах. За оцінками аналітиків, запаси американської сировини минулого тижня виросли на 2,6 млн барелів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана із сигналами ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршення перспектив світової економіки загалом, а також продовженням збільшення запасів у США.

"Незважаючи на те, що нафтовий ринок, здається, досяг свого дна і, швидше за все, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори та ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", – заявив сировинний трейдер NH Investment&Securities у Сеулі Хонг Сунгкі.

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