Світові ціни на нафту підскочили: стали відомі причини

Ціни на нафту еталонних марок у п'ятницю, 26 липня, зросли в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 63,56 долара за барель, що на 0,6% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 0,5% – до 56,31 долара за барель.

Котирування Brent зросли ICE Futures

Котирування WTI зросли ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals піднялася на 0,3% до 62,90 долара за барель.

Котирування Urals зросли Maanimo

Ціни на нафту еталонних марок піднімаються на тлі побоювань за геополітичну ситуацію на Близькому Сході, яка може негативно відбитися на поставках сировини з регіону, повідомляє "Прайм".

Зокрема, держсекретар США Майк Помпео повідомив, що Вашингтон запропонував Великобританії, Франції, Німеччині, Норвегії, Японії, Південній Кореї та Австралії приєднатися до коаліції з охорони безпеки в Ормузькій протоці.

За його словами, кожна країна, яка зацікавлена в безпеці протоки повинна брати участь, щоб захистити не лише свої власні інтереси, а й основи вільних і відкритих водних шляхів.

Ціни на нафту виросли

Як повідомляв OBOZREVATEL, вплив на ринок також чинить рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою за наявного конфлікту з Китаєм.

Зокрема, трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, які надходять із Мексики.

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