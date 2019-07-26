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Світові ціни на нафту підскочили: стали відомі причини

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Ціни на нафту еталонних марок у п'ятницю, 26 липня, зросли в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 63,56 долара за барель, що на 0,6% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 0,5% – до 56,31 долара за барель.

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Котирування Brent зросли

Котирування Brent зросли

ICE Futures

Котирування WTI зросли

Котирування WTI зросли

ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals піднялася на 0,3% до 62,90 долара за барель.

Котирування Urals зросли

Котирування Urals зросли

Maanimo

Ціни на нафту еталонних марок піднімаються на тлі побоювань за геополітичну ситуацію на Близькому Сході, яка може негативно відбитися на поставках сировини з регіону, повідомляє "Прайм".

Зокрема, держсекретар США Майк Помпео повідомив, що Вашингтон запропонував Великобританії, Франції, Німеччині, Норвегії, Японії, Південній Кореї та Австралії приєднатися до коаліції з охорони безпеки в Ормузькій протоці.

За його словами, кожна країна, яка зацікавлена в безпеці протоки повинна брати участь, щоб захистити не лише свої власні інтереси, а й основи вільних і відкритих водних шляхів.

Ціни на нафту виросли

Ціни на нафту виросли

Як повідомляв OBOZREVATEL, вплив на ринок також чинить рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою за наявного конфлікту з Китаєм.

Зокрема, трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, які надходять із Мексики.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
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