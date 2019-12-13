Світова нафта злетіла в ціні через Трампа

Ціни на нафту еталонних марок у п'ятницю, 13 грудня, зросли в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 64,62 долара за барель, що на 1,5% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 1,2% – до 59,48 долара за барель.

Котирування Brent виросли ICE Futures

Котирування WTI зросли ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals піднялася на 1,1% до 58,00 долара за барель.

Ціна нафти Urals зросла Maanimo

Вартість сировини підскочила на зростаючому оптимізмі щодо угоди США-КНР, передає "Інтерфакс".

Зокрема, американський лідер Дональд Трамп схвалив так званий перший етап торговельної угоди з Китаєм, що дозволить запобігти запровадженню 15 грудня нової хвилі американських мит на товари народного споживання з КНР загальним обсягом близько 160 млрд доларів.

За даними ЗМІ, торговий представник США Роберт Лайтхайзер і китайський посол у Вашингтоні Цуй Тянькай можуть підписати перший етап угоди вже в цю п'ятницю.

"Майбутня торговельна угода, ймовірно, обмежить ослаблення попиту, проте, цього, можливо, буде недостатньо, щоб нівелювати надлишкові поставки нафти на світовий ринок на початку 2020 року", – резюмував аналітик AxiTrader Стівен Іннес.

Вартість сировини підскочила на зростаючий оптимізм по угоді США-КНР

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що цієї зими існують ризики дисбалансу ринку нафти.

"Звісно, події протягом останнього року, коли здійснюються атаки на інфраструктуру і на танкери, що перевозять вуглеводні, нафту, – це дуже негативний сигнал для всього ринку, це створює загрози, і закладаються, зокрема, в ціни додаткові геополітичні ризики", – повідомив Новак.

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