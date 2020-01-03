Світова нафта злетіла до рекордних позначок через убивство Сулеймані

Ціни на нафту еталонних марок у п'ятницю, 3 січня, виросли в процесі азіатських торгів до максимумів з вересня.

Зростання котирувань пов'язане із загибеллю іранського генерала Касема Сулеймані внаслідок атаки США на аеропорт столиці Іраку Багдада.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 68,18 доларів за барель, що на 3,2% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Котирування Brent зросли ICE Futures

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 2,9% – до 62,89 доларів за барель.

Котирування WTI зросли ICE Futures

Крім того, ціна російської нафти Urals піднялася на 3% до 61,03 доларів за барель.

Ціна нафти Urals зросла Maanimo

Зокрема, в США заговорили про велику війну на Близькому Сході через вбивство генерала. Пізніше Ізраїль скликав екстрену нараду з очільниками армії та спецслужб через удар США.

Світові ціни на нафту й курс гривні – головні фактори, які впливають на вартість бензину й дизельного палива. Це пов'язано з тим, що Україна імпортує майже 80% нафтопродуктів.

Ціни на нафту еталонних марок в п'ятницю, 3 січня, виросли в процесі азіатських торгів до максимумів з вересня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що цієї зими існують ризики дисбалансу ринку нафти.

"Звісно, події протягом останнього року, коли здійснюються атаки на інфраструктуру й на танкери, що перевозять вуглеводні, нафту, – це дуже негативний сигнал для всього ринку, це створює загрози, і закладаються, зокрема, в ціни додаткові геополітичні ризики", – повідомив Новак.

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