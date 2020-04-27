Суркіси проти ПриватБанку: судді ВСУ заявили, що хочуть пройти детектор брехні

Судді Верховного суду України (ВСУ), які розглядають позов сім'ї Суркісів проти ПриватБанку, добровільно звернулися в Національне антикорупційне бюро (НАБУ) з проханням перевірити їх на предмет отримання хабара. Всі служителі Феміди готові добровільно пройти поліграф і підтвердити свою неупередженість.

Про це стало відомо OBOZREVATEL із власних джерел у ВСУ. Так, внаслідок політичного тиску й цілої низки звинувачень у корупції з боку "зливних бачків" і маловідомих видань судді ухвалили рішення зробити паузу в розгляді справи, а також наполягають на тому, щоб їх добровільно перевірили, щоб зняти будь-які можливі звинувачення на їхню адресу. Варто водночас зазначити, що сам вердикт у справі Суркісів проти "Привату" ще не винесений.

Також невідомо, як саме НАБУ організує перевірку, однак сам факт такої ініціативи вже свідчить про те, що служителі Феміди турбуються про свою репутацію. Це може стати важливим кроком на шляху до чесного правосуддя.

У чому суть позову?

Сім'я Суркісів (батько Рахміль Суркіс, дочка Ігоря Суркіса Марина, дочка Григорія Суркіса Світлана, а також колишня дружина Григорія Суркіса Поліна Ковалик) мали вклади в ПриватБанку розміром 1,048 млрд грн.

Під час націоналізації ПриватБанку Суркісів через те, що вони є партнерами колишнього власника фінустанови Ігоря Коломойського по телеканалу "1+1", визнали пов'язаними з власниками банку особами, а їхні вклади конвертували в акції (процедура bail-in).

Кошти з депозитних рахунків Суркісів фактично списали: натомість вони отримали акції додаткової емісії ПриватБанку, яку опісля примусово продали за 1 грн державі (у такий спосіб провели націоналізацію).

Ще у 2017-му Суркіси пройшли судові інстанції та довели, що вони не є пов'язаними особами в ПриватБанку , і домоглися повернення своїх депозитів.

Зараз суперечка перебуває на стадії касаційного розгляду у Великій палаті Верховного Суду, який є судом касаційної інстанції.

Брати Суркіси

Що відбувається в суді?

Верховний суд України відклав розгляд справи щодо законності конвертації 1 млрд грн рахунків сім'ї Суркісів під час націоналізації ПриватБанку через тиск на суддів.

Судді відмовилися працювати в умовах, коли ще до остаточного рішення їх звинувачують в упередженості.

Рішенням НБУ 2016 року Суркіси були визнані інсайдерами ПриватБанку. НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів із ПриватБанком.

На рахунку Ігоря Суркіса в ПриватБанку був 151 млн грн, Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) – 514,1 млн грн, Григорія Суркіса – 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочки Ігоря Суркіса) – 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батька братів Суркісів) – 44,8 млн грн.

Сім'я Суркісів домагається в українських судах скасування рішення про визнання їх пов'язаними з банком особами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київський апеляційний суд у середу, 15 квітня, залишив чинною постанову Печерського районного суду щодо фактичного стягнення з державного ПриватБанку $259 млн на користь офшорних компаній, пов'язаних із сім'єю Суркісів.

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