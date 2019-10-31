У зв'язці з Фуксом: спливли скандальні факти про можливого главу "Агрофонду"

Сина міністра сільського господарства при президенті Леоніді Кучмі Бориса Супіханова Геннадія лобіюють на посаду глави ПАТ "Аграрний фонд", яке залишилося без керівника.

Про це в своєму блозі для The Page написав аналітик аграрного ринку Іван Киричевський, розкривши скандальні факти про кандидата на високий пост.

Так, Супіханов-молодший був директором двох державних кар'єрів: Негинського в 2010-2013г (податковий борг підприємства зріс до 7 млн грн., при статутному капіталі МінАПК в 5,8 млн грн.) і Мурафського в 2015-2019 рр. (з листопада 2015- го – в стані банкрутства).

Геннадія Супіханова лобіюють на посаду глави "Агрофонду"

Початок кар'єри Супіханова припав на початок двотисячних. Тоді він очолював цілий ряд компаній, кінцевим власником яких був його батько: ЗАТ "Зерно України", ЗАТ "Інтерагро" та ЗАТ "Агро Нова". Зокрема, саме неповернення $17 млн кредиту "Інтерагро" став одним з факторів банкрутства в 2000-му році держбанку "Україна".

Відзначається, що лобіює призначення Супіханова Алекс Ліссітса – президент асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" і тіньовий міністр сільського господарства при Міністерстві економіки.

У 2009-2011 Ліссітса був незалежним директором агрохолдингу "Агротон". Одним із членів наглядової ради "Агротону" і його засновників є Борис Супіханов.

Геннадія Супіханова лобіюють на посаду глави "Агрофонду" Антикор

Киричевський пише, що за домовленістю зі своїм попереднім керівником, Ліссітса нібито взявся влаштувати Супіханова на посаду голови "Агрофонду".

Супіханов-старший же, за даними аналітика, пообіцяв чималу винагороду, оскільки має свій інтерес: держкорпорація працює по "відпрацьованій" ним бізнес-моделі асигнування аграріїв добривами і нафтопродуктами в обмін на зерно.

За даними OBOZREVATEL, не останню роль в схемі грає і одіозний олігарх Павло Фукс, який відзначився численними аферами в Україні.

Оскільки, крім Супіханова, на посаду претендують ще 2 кандидати, в "Агрофонді" намагаються показати нібито прозорий конкурс. Однак згаданий фаворит вже "спалився", подавши електронну декларацію на посаду голови фонду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 жовтня міністр економіки Тимофій Милованов повідомив, що Андрія Радченка звільнили з посади голови "Агрофонду". Він уникав запитань про те, хто займе місце в держпідприємстві.

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