Суп за 1800, віскі за 35000: озвучені ціни корпоративу "Слуги народу"

У мережі опубліковано ціни на їжу, яку подаватимуть у ресторані під час новорічного корпоративу депутатів Верховної Ради України з партії "Слуга народу".

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу Pavlovsky News. Автори підкреслюють, що депутати святкуватимуть на території КВЦ "Парковий", відомого, як "вертолітний майданчик Януковича".

Інтер'єр ресторану, в якому пройде корпоратив

"Кажуть, охорона буде не допускати на захід навіть з телефонами. Я постараюся для вас максимально широко висвітлити найбільш політичну вечірку перед Новим роком. А поки є час вивчити меню, за яким будуть замовляти "Слуги народу", – йдеться в повідомленні.

За даними джерела, салати коштуватимуть народним обранцям від 100 до 350 грн, гарячі страви – від 200 до 1850 грн. При цьому за алкоголь доведеться заплатити близько 3000 за бутулку горілки, до 1500 грн за коктейль і до 35 тис. грн за пляшку віскі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що фракція партії "Слуга народу" витратить на новорічний корпоратив близько 1 млн грн, про що заявив заступник глави фракції Олександр Корнієнко.

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