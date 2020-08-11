Суд у Польщі відмовився відпустити Новака під заставу

У Польщі затримала ще одного фігуранта справи Новака. Колаж Обозревателя
Суд у Польщі відмовився відпустити ексголову "Укравтодору" Славоміра Новака під заставу.
Його адвокати просили про зміну для нього запобіжного заходу, у вівторок, 11 серпня, повідомив польський телеканал TVN24. Рішення було ухвалено Варшавським окружним судом у ході закритого засідання.
"Суд підтримав рішення районного суду і погодився з його доводами. Наразі наш клієнт перебуває під вартою", – заявив захисник Новака Антоні Каня-Сенявський.
За його словами, суд аргументував це, в тому числі, побоюванням шахрайства і суворим покаранням, яке може очікувати Новака.
Адвокат додав, що з проханням про видачу екс-чиновника на поруки до суду звернулися 17 осіб, в тому числі "люди зі світу науки, політики і культури".
Як раніше писав OBOZREVATEL:
20 липня в Польщі заарештували ексглаву "Укравтодору" Славоміра Новака.
Його затримання є результатом міжнародного розслідування, проведеного спільною групою прокурорів з Польщі та України, а також співробітниками Центрального антикорупційного бюро і НАБУ.
Крім Новака, були заарештовані ще двоє людей. За даними ЦБА, затриманими є Даріуш З., колишній командир військової частини "ГРІМ", і Гданський бізнесмен Яцек П.
НАБУ не вимагатиме видачі колишнього керівника "Укравтодору" Славоміра Новака Україні. Його судитимуть за корупцію в Польщі.
У Польщі затримали ще одного підприємця у справі колишнього керівника Держслужби автодоріг України Славоміра Новака, якого підозрюють в пропозиції дати хабар.