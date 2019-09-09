Суд ухвалив несподіване рішення у справі скандального міністра часів Януковича: деталі

Арешт нерухомості, рахунків і цінних паперів компанії "КУА "Ексельсіор", що фігурує в справі ексглави Державної податкової служби (міністра доходів і зборів) Олександра Клименка, скасовано.

Таке рішення 2 вересня ухвалив Печерський районний суд Києва. Відповідна постанова оприлюднена на сайті ЄДРСР.

Суд скасував арешт земельних ділянок, площею близько одного гектара, двох будинків і недобудов в елітному селищі Козин під Києвом, а також трьох квартир у столиці та Донецьку, двох нежитлових приміщень і дев'яти машиномісць. Суд також зняв арешт із майже сотні рахунків і цінних паперів на банківських рахунках.

Олександр Клименко ukranews.com

Майно заарештували в липні 2019 року і передали в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Міністра доходів і зборів України часів президентства Віктора Януковича підозрюють у створенні та участі в злочинній організації, відмиванні значних коштів у 2011-2017 роках, отриманих злочинним шляхом. У провадженні також фігурують четверо інших підозрюваних.

Слідство вважає, що компанія "КУА "Ексельсіор" була використана для відмивання грошей.

Скрін постанови

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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