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10 вересня • оновлено в 06:29
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Суд ухвалив несподіване рішення у справі скандального міністра часів Януковича: деталі

12.3т Читати матеріал російською

Арешт нерухомості, рахунків і цінних паперів компанії "КУА "Ексельсіор", що фігурує в справі ексглави Державної податкової служби (міністра доходів і зборів) Олександра Клименка, скасовано.

Таке рішення 2 вересня ухвалив Печерський районний суд Києва. Відповідна постанова оприлюднена на сайті ЄДРСР.

Суд скасував арешт земельних ділянок, площею близько одного гектара, двох будинків і недобудов в елітному селищі Козин під Києвом, а також трьох квартир у столиці та Донецьку, двох нежитлових приміщень і дев'яти машиномісць. Суд також зняв арешт із майже сотні рахунків і цінних паперів на банківських рахунках.

Новини
Справа з розкраданням "сім'ї Януковича": суд ухвалив нове рішення щодо Клименка

Олександр Клименко

Олександр Клименко

ukranews.com

Майно заарештували в липні 2019 року і передали в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Міністра доходів і зборів України часів президентства Віктора Януковича підозрюють у створенні та участі в злочинній організації, відмиванні значних коштів у 2011-2017 роках, отриманих злочинним шляхом. У провадженні також фігурують четверо інших підозрюваних.

Слідство вважає, що компанія "КУА "Ексельсіор" була використана для відмивання грошей.

Суд ухвалив несподіване рішення у справі скандального міністра часів Януковича: деталі

Скрін постанови

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Олександр Клименко
Місце
Україна
Тег
Печерський суд
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Не "несподіване" а закономерное для времен кварталовцев. И морда у него квартальная.
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Waix Alex
Waix Alex
Судить жестко всех недобитков Януковича, они все воры.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
я в шоке! опг зеленского рулит с оборотнями в погонах и мантиях
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