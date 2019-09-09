Суд ухвалив несподіване рішення у справі скандального міністра часів Януковича: деталі

Арешт нерухомості, рахунків і цінних паперів компанії "КУА "Ексельсіор", що фігурує в справі ексглави Державної податкової служби (міністра доходів і зборів) Олександра Клименка, скасовано.
Таке рішення 2 вересня ухвалив Печерський районний суд Києва. Відповідна постанова оприлюднена на сайті ЄДРСР.
Суд скасував арешт земельних ділянок, площею близько одного гектара, двох будинків і недобудов в елітному селищі Козин під Києвом, а також трьох квартир у столиці та Донецьку, двох нежитлових приміщень і дев'яти машиномісць. Суд також зняв арешт із майже сотні рахунків і цінних паперів на банківських рахунках.
Олександр Клименко
ukranews.com
Майно заарештували в липні 2019 року і передали в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.
Міністра доходів і зборів України часів президентства Віктора Януковича підозрюють у створенні та участі в злочинній організації, відмиванні значних коштів у 2011-2017 роках, отриманих злочинним шляхом. У провадженні також фігурують четверо інших підозрюваних.
Слідство вважає, що компанія "КУА "Ексельсіор" була використана для відмивання грошей.
Скрін постанови
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 січня 2018 року співробітники АРМА, виконуючи постанову Печерського суду, намагалися прийняти в управління квартиру Клименка.
3 квітня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив Нацагентству з розшуку та менеджменту активів здійснювати будь-які дії щодо арештованого майна колишнього міністра доходів і зборів.
Справу так званих вертолітних податківців часів експрезидента України Віктора Януковича було передано в суд у березні 2019-го. Одним із керівників схеми, ймовірно, був Клименко.
19 серпня Печерський районний суд Києва заочно взяв Клименка під варту.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".