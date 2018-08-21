Суд повернув роботу екс-співробітниці НБУ, яка допомогла Котвіцькому вивести $40 млн

Окружний адміністративний суд Києва ухвалив поновити на посаді співробітницю Національного банку України Інну Стремілову, яку звільнили в 2015 році після проведеного службового розслідування щодо переказу за кордон 40 млн доларів в інтересах народного депутата Ігоря Котвіцького.

Зокрема, в липні 2015 року її перевели на посаду провідного економіста відділу реєстраційної роботи головного управління НБУ по Києву і Київській області, а в серпні почалося службове розслідування, повідомляє FinClub.

Воно було пов'язане з виявленням невиконання службових обов'язків посадовими особами Нацбанку при контролі перерахування значних валютних коштів за кордон із рахунку Котвіцького в "Ощадбанку".

За результатами розслідування комісією було складено акт, в якому зафіксовано, що Стремілова в березні і липні 2015 року проводила розгляд договору позики і візувала його. Це відбувалося незважаючи на те, що НБУ анулював реєстраційне свідоцтво цього договору позики.

При цьому в Національному банку підкреслюють, що Стремілова повинна була витребувати додаткові документи для прийняття рішення про реєстрацію договору.

Відповідний договір позики укладався між компанією "Крим Петроліум Компані" і нідерландської Tiway FSU BV По ньому в української фірми утворився борг в розмірі 41,4 млн доларів. Влітку 2015 року Котвіцький взяв на себе цей борг. У той же час Tiway FSU передала право вимоги цього боргу панамській компанії Kingston Group S. A.

На думку Нацбанку, бездіяльність службової особи призвела до перерахування значних коштів в іноземній валюті за кордон. В результаті її звільнили за порушення присяги державного службовця.

Після цього Стремілова пішла в суд. Спочатку вона програла в суді першої інстанції та апеляції, але в грудні 2017 року Вищий адмінсуд направив справу на повторний розгляд. У липні 2018 року Окружний адмінсуд Києва постановив поновити її на посаді і стягнути з НБУ в її користь 446,7 тис. грн зарплати за час вимушеного прогулу.

На сьогоднішній день в судовому реєстрі немає апеляційної скарги Національного банку на це рішення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, обсяг репатріації дивідендів іноземними інвесторами у 2017 році склав 1,8 млрд доларів.