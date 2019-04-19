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Суд щодо ПриватБанку: названо суму, яку отримає Україна у разі втрати банку

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У разі початку процедури денаціоналізації ПриватБанку Україна може вимагати від колишніх власників понад 155 млрд грн, але слід продумати механізм отримання виплат.

Про це 18 квітня під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає "ГОРДОН".

"Під час націоналізації для того, щоб покрити негативний капітал банку, ми випустили на 155,3 млрд грн облігацій. З них лише незначна частина була монетизована, а решта залишається в банку. Ми постійно виплачуємо відсотки на ці облігації. Це одна зі складових прибутковості цього банку. Ми на ці 155,3 млрд грн збільшили наше боргове навантаження. Ми розуміли, на що ми йдемо. Міністерство фінансів України розраховує на повернення цих коштів від прибуткової діяльності банку та його подальшої приватизації", — сказала вона.

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ПриватБанк

ПриватБанк

Маркарова нагадала, що Міністерство фінансів не згодне з рішенням суду про визнання націоналізації незаконною. Відомство подасть апеляційну скаргу.

"Не кажучи про те, що це рішення буде дуже важко виконати, його виконання зокрема має передбачати якимось чином повернення понад 155 млрд грн коштів державного бюджету, які були витрачені на капіталізацію цього банку", — заявила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Таким чином, він задовольнив позов екс-власника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

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