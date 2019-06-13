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Суд пішов війною на SkyUp: з'явилися нові подробиці справи

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Державна авіаслужба України звернулася до Баришівського районного суду для роз'яснення рішення про призупинення ліцензії лоукостера SkyUp Airlines.

Як повідомляє прес-служба компанії, Державіаслужба не є стороною судового спору, а зажадала роз'яснень як третя особа.

"Після розгляду судом цієї заяви і винесення відповідної постанови, Державіаслужба буде діяти винятково в межах своєї компетенції та відповідно до чинного законодавства", — йдеться в повідомленні.

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Також, як пояснили в Державіаслужбі, суд не наклав заборону на можливість здійснювати польоти компанією, оскільки це могло б призвести до припинення господарської діяльності суб'єкта господарювання, що відтак погіршило б стан прав відповідача.

SkyUp Airlines

SkyUp Airlines

Irecommend

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 червня Баришівський суд Київської області ухвалив рішення про призупинення дії ліцензії українського лоукостера SkyUp. У відповідь представники авіакомпанії заявили, що відповідне рішення суду не може бути юридичним документом в розумінні правової демократичної європейської держави.

На скандал відреагував міністр інфраструктури Володимир Омелян. Він натякнув на те, що до справи може бути причетний олігарх Ігор Коломойський.

Також прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив розібратися в сиуації з позбавленням ліцензії українського лоукостера.

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Місце
Україна
Теги
SkyUpДержавіаслужба України
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