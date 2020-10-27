Субсидії після початку опалювального сезону: як оформити та отримати

Українці зможуть оформити субсидії на оплату житлово-комунальних послуг і після початку опалювального сезону. Подати заяву на отримання виплат можна до 15 грудня.

Документи можна надіслати трьома способами: залишити заяву та декларацію в дистанційній поштовій скриньці, переслати документи поштою або відвідати сайт Міністерства соціальної політики. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Для отримання субсидії потрібно мати такі документи:

паспорт або документ, що посвідчує особу громадянина, який подає заяву;

декларацію про доходи і майновий стан усіх зареєстрованих;

довідки про доходи всіх працездатних осіб сім'ї;

трудову книжку (для членів сім'ї, які не працюють);

ідентифікаційний номер;

розрахункові книжки за комунальні послуги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр соцполітики Марина Лазебна заявила, що відомство перевірить пільги та допомоги, а також перегляне програми, де є зловживання.