Субсидії на оплату комуналки: як оформити під час карантину
Українці в умовах карантину можуть оформити субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в онлайн-режимі.
Для цього необхідно відвідати сайт Міністерства соціальної політики України та відкрити розділ "Е-Сервіси". Про це повідомляє OBOZREVATEL.
Після цього в рубриці "Е-Сервіси" необхідно вибрати "Субсидії". Далі відкриється вікно, де потрібно вибрати спосіб реєстрації.
Для отримання субсидії потрібно мати такі документи:
паспорт або документ, що засвідчує особу громадянина, який подає заяву;
декларацію про доходи і майновий стан всіх зареєстрованих;
довідки про доходи всіх працездатних осіб сім'ї;
трудову книжку (для членів сім'ї, які не працюють);
ідентифікаційний номер;
розрахункові книжки за комунальні послуги.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр соцполітики Марина Лазебна заявила, що відомство перевірить пільги та допомоги, а також перегляне програми, де є зловживання.