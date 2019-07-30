"Стримати атаки Кремля": США захотіли посилити покарання для Росії

У Сполучених Штатах сенатори запропонували ввести санкції щодо суверенного боргу Росії у зв'язку з втручанням в американські вибори.

Зокрема, демократ Кріс Холлі і республіканець Марко Рубіо направили в комітети у справах збройних сил Сенату і Палати представників лист з відповідною ініціативою, повідомляє "Інтерфакс".

Американські сенатори настійно закликали включити в проект бюджету "формулювання, покликані запобігти майбутнім зусилля іноземних урядів та іноземних суб'єктів по втручанню у вибори, ясно давши зрозуміти, що таке втручання буде мати швидкі і серйозні наслідки".

Холлі і Рубіо наполягають на включенні в документ положень закону про стримування, що забороняють компаніям з США вести справи з новим суверенним боргом РФ протягом 90 днів після вступу в силу.

Також, за їхніми словами, директор Національної розвідки повинен звітувати перед Конгресом про втручання Росії через 30 днів після кожних федеральних виборів в США.

Крім того, сенатори пропонують ввести в проект оборонного бюджету положення, які в разі втручання Москви у вибори дозволять вводити додаткові санкції проти енергетичного, банківського та оборонного секторів російської економіки, олігархів і політичних діячів.

"Зусилля Росії, спрямовані на маніпуляцію народом Америки і підрив демократичних процесів на виборах 2016 року, незаперечні. Оскільки ми йдемо до виборів 2020 року, Конгрес повинен зробити все від нього залежне, щоб стримати атаки Кремля або тих, хто хоче взяти з нього приклад", – йдеться у листі.

Сенатори запропонували ввести нові санкції у зв'язку з втручанням Москви в американські вибори

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 лютого США підготували новий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з агресією Кремля у Чорному морі, спрямованою на військові судна України, і втручанням у виборчий процес американців.

Зокрема запропоновано ввести санкції проти російських банків, які підтримують зусилля РФ із підриву демократичних інститутів в інших країнах.

Крім того, сенатори вважають за потрібне ввести санкції, націлені на інвестиції у російські ЗПГ-проекти (зріджений природний газ) поза межами РФ. Також законопроект передбачає санкції, пов'язані з російським суверенним боргом.

3 квітня група американських сенаторів від Республіканської та Демократичної партій в середу, 3 квітня, внесла на розгляд Конгресу Сполучених Штатів законопроект, що містить можливість введення жорстких санкцій проти Росії.

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