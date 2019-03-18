''Страшні злодії'': Навальний викрив друзів Путіна

У Росії навіть прихильники чинного президента Росії Володимира Путіна знають, що російський лідер і його оточення загрузли в корупції, але закривають на це очі.

Таку думку висловив в інтерв'ю "Голосу Америки" російський опозиційний політик Олексій Навальний. За його словами, суспільство є безпорадним перед корупцією.

"Всі навколо знають, що російська влада і Путін особисто — це страшні злодії. Навіть прихильники Путіна знають, що він і люди довкола нього — злодії. Але вони виправдовують це якимись іншими речами, кажуть: "Нехай вони страшні злодії, зате їх бояться американці", і всілякі інші дурниці, які вони повторюють", — наголосив політик.

За його словами, Путін перебуває при владі вже майже 20 років, а корупція тягнеться, починаючи з 2005 року.

"Навіть раніше, починаючи з 2002-2003 років, величезна кількість нафтодоларів розкрадається і перетворюються в ці приголомшливі замки і палаци. Люди, на жаль, звикли до нескінченних фактів цієї феодальної розкоші. Ми розповідаємо людям: "Ось, знаєте, у них квартири вже не за мільярд рублів, не за два, а за п'ять мільярдів!" А люди піднімають брову і кажуть: "Ну, так". Але загалом усі чудово розуміють, що найближче оточення Путіна — це доларові мільярдери, і одні з найбагатших людей у світі", — підсумував Навальний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський політолог Андрій Піонтковський заявив, що Захід може виграти війну з кремлівським режимом за допомогою санкцій, якщо покаже росіянам, що вони націлені на боротьбу з клептократією.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!