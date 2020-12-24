Якою вакциною будуть прищеплювати українців: Степанов назвав 2 фірми і вартість

До кінця 2020 року Україна підпише контракти з постачальниками вакцини від коронавірусу. На вакцинацію уже закладено 2,6 млрд грн, а ще 2,3 млрд Міністерство охорони здоров'я шукатиме далі.

Про це на на зустрічі з представниками преси розповів очільник МОЗ Максим Степанов, передає кореспондент OBOZREVATEL. За його словами, з кінця серпня Україна веде перемовини з усіма виробниками вакцин від COVID-19.

"В рамках "Коваксу" (COVAX, – механізм глобального доступу до вакцин від COVID-19, – Ред.) ми хочемо отримати 16 млн доз. Це – оксфордська AstraZeneca і американська UBI Group. Не очікую будь-яких зривів із поставками. Вони будуть в кінці першого чи на початку другого кварталу. Хоча раніше в "Коваксі" нам пропонували кінець 2021 року, але ми не погодились", – пояснив Степанов.

За його словами, 355 тисяч осіб вакцинують на першому етапі. Мова йде про медиків, які працюють з хворими на коронавірус, військових з зони ООС та соцпрацівників у будинках престарілих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Степанов заявив, що Україна працює над тим, аби перша партія безкоштовної вакцини проти коронавірусу в межах COVAX становила не 8 млн, а 16 млн доз.

Раніше міністр зазначав, що в Україні вже закінчилися доклінічні випробування вітчизняної вакцини-кандидата проти коронавірусу й наразі ведеться підготовка до клінічних. Для того, щоб робити конкретні висновки, необхідно виготовити 100 тисяч доз препарату.