Степанов анонсував збільшення зарплат медикам на 70%: хто і скільки отримає

З 1 вересня 2020 року в Україні планується збільшення на 70% заробітної плати медичним працівникам вторинної і третинної ланки.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу в суботу, 20 червня (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Це збільшення стосується і лікарів і медичних сестер, середнього і молодшого медичного персоналу. Це збільшення буде стосуватися медичних працівників 2-ї, 3-ї ланки, які працюють в спеціалізованих, високоспеціалізованих наших лікарнях", – сказав він.

За його словами, заробітна плата лікарів таких медзакладів збільшиться на 70% до тарифної ставки – в середньому на 3,5 тис. грн.

"Так само буде збільшена на 50% від мінімальної заробітної плати в середнього медичного персоналу, у молодшого медичного персоналу – на 25% від мінімальної заробітної плати, встановленої в країні", – зазначив Степанов.

Глава МОЗ розповів, що також зміниться і порядок нарахування і виплати заробітної плати для інтернів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на засіданні в п'ятницю, 19 червня, Кабмін анонсував підвищення заробітної плати медичним працівникам уже в цьому році. Так, оклад лікарів зросте на 75%, а молодшого медичного персоналу – на 50% мінімальної заробітної плати.