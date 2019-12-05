Стефанчук вліз у скандал із квартирою тещі: нардеп зважився на неприємний крок

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук (партія "Слуга народу") повернув апарату парламенту кошти, виплачені йому за оренду житла.

Зокрема йдеться про 39,6 тис. гривень, які були надані з бюджету як компенсація за винаймання житла у вересні-жовтні, передають "Українські Новини".

Водночас перший заступник спікера отримав 20,2 тис. гривень компенсації за оренду житла у листопаді.

Всього за підсумками минулого місяця компенсацію отримали 122 народних депутати.

Водночас перший заступник спікера отримав 20,2 тис. гривень компенсації за оренду житла в листопаді

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що перший віцеспікер Верховної Ради орендує у Києві квартиру у своєї тещі. При цьому народний депутат отримує з бюджету компенсацію за житло як іногородній.

Згідно з декларацією за 2018 рік, Стефанчук проживав у квартирі площею 101,8 кв. м, що належить Тетяні Сітарук. За повідомленнями ЗМІ, вона є матір'ю дружини нардепа, яка до заміжжя мала таке саме прізвище.

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