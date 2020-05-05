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5 травня • оновлено в 18:15
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В Україні стрімко зростає кількість безробітних: свіжі дані служби зайнятості

2.2т
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Станом на травень 2020 року кількість зареєстрованих безробітних в Україні є на 48% більшою, ніж у травні 2019 року.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державного центру зайнятості.

Так, станом на 4 травня 2020 року кількість безробітних, зареєстрованих у Державній службі зайнятості, становить 456,8 тис. осіб, що майже на 148,5 тис., або 48%, більше, ніж на відповідну дату торік (станом на 4 травня 2019 року кількість безробітних становила 308,3 тисячі).

Найбільша кількість безробітних в Україні зафіксована в Дніпропетровській області, серед лідерів є також Харківська та Львівська. Про це під час брифінгу заявила в.о. Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк. Вона підкреслила, що в Україні з 12 березня кількість безробітних зросла на 166 тис. осіб.

"Лідирують, звісно, великі області: Дніпропетровська, Харківська та Львівська. З початку карантину вже надано допомогу з безробіття майже на 2,3 млрд грн. Це приблизно на 40% більше, ніж торік", – заявила Жовтяк.

Виплати у зв'язку з безробіттям

Виплати у зв'язку з безробіттям

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Робота в Україні
Місце
Україна
Теги
Державна служба зайнятості безробіття
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