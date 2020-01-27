Стало відомо, яке вершкове масло можна купувати в Україні. Відео

В Україні після масштабної перевірки вершкового масла великі виробники довели, що виготовляють натуральний продукт.

Для експертизи були відібрані зразки масла в торгових мережах чотирьох регіонів України: Сумах, Черкасах, Новій Одесі (Миколаївська область) і в Калуші (Івано-Франківська область), говориться в сюжеті ТСН.

"Відомих виробників ми перевіряли. Їх багато в цьому списку. Ми відбирали все, що маслом називається. Тим більше відбирали у великих супермаркетах, а там продаються і відомі виробники, і не дуже. Все, що звезли з чотирьох областей, було перевірено. Великі виробники на обмані не попалися", – відмічено в сюжеті.

Відзначимо, що показані на фото виробники роблять натуральне масло, що підтвердили дослідження двох лабораторій.

Виробники масла в Україні Скріншот

Виробники масла в Україні Скріншот

Перевіряли продукт дві державних сертифіковані лабораторії, які використовують методику ISO (Міжнародна організація по стандартизації).

"Щоб навіть не давати шансу на підміну результатів, всі зразки закодували. Ми мали ще запасний варіант. Якщо дві лабораторії розійдуться в результатах, третя мала розсудити їх. Але спірних випадків не було", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні провели масштабне дослідження, яке показало, що серед виробленого вершкового масла кожна п'ята пачка є фальсифікатом.

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