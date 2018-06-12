США знову вдарили по Росії: хто постраждає через нові санкції

США знову розширили санкції проти Росії. На цей раз під удар потрапили компанії Digital Security, "Дайвтехносервіс" і науково-дослідний інститут "Квант", які підозрюють в кібератаках. Обмеження накладені і на три фізичних особи: Олега Чирикова, Володимира Каганського і Олександра Трибуна з "Дайвтехносервіса".

Що про них відомо - в матеріалі OBOZREVATEL.

Digital Security - консалтингова компанія в області інформаційної безпеки. Серед її клієнтів: "Пошта Росії", Сбербанк, "Башнефть", ІТАР-ТАСС і інші великі російські компанії і держпідприємства.

"Дайвтехносервіс", судячи з розміщеної на її сайті інформації, спеціалізується на всіх видах водолазного обладнання, засобах забезпечення водолазних, аварійно-рятувальних та підводно-технічних робіт, водолазного спорядження та інструменту.

У 2014 році компанія отримала від ФСБ 2,8 млн рублів за поставку 16 індивідуальних станцій гідроакустичної зв'язку, вироблених в США компанією Ocean Technology Systems.

На сайті компанії значиться, що найбільшими клієнтами "Дайвтехносервіса" є Міністерство оборони Росії, прикордонні частини ФСБ РФ, Рособоронекспорт, Госморспасслужба Росії тощо. У 2015 році розмір держзамовлення становив близько 1,2 млрд руб., В 2016 та 2017 років роках - приблизно по 100 млн руб.

Володимира Каганського Мінфін США називає власником "Дайвтехносервіса", гендиректором компанії є Олександр Трибун, а Олег Чириков займає позицію керівника відділу продажів.

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"Квант" займається розробкою та обслуговуванням електронно-обчислювальних засобів і комплексів спеціального і цивільного призначення. Зокрема, проводить пошукові та прикладні наукові дослідження в області створення електронно-обчислювальної техніки, техніки зв'язку і телекомунікацій, проводить роботи, пов'язані зі створенням засобів захисту інформації тощо.

Мінфін США вважає, що науково-дослідний інститут контролюється ФСБ.