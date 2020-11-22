США закликали учасників будівництва "Північного потоку-2" вийти з проєкту, пригрозивши санкціями

Уряд США початок оповіщення компаній, що беруть участь в будівництві російського газопроводу "Північний потік-2", про те, що вони можуть потрапити під санкції.

Про це повідомило DPA з посиланням на високопоставленого американського чиновника. Уряд США вже визначив ряд компаній і приватних осіб, які можуть зіткнутися з санкціями, якщо вони не припинять діяльність, пов'язану з трубопроводом, включаючи судноплавство.

За словами джерела, багато компаній не знають, що їм загрожують санкції, тому попередження допоможуть їм зупинити свою діяльність.

Чиновник також зазначив, що уряд США представить Конгресу звіт про компанії, які підпадають під санкції, найближчими днями або тижнями.

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" практично завершено. Це подвоїть російські поставки природного газу через Балтійське море до Німеччини, найбільшої економіки Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд США вже готує списки компаній, які можуть потрапити під санкції через роботу з проектом "Північний потік-2".