США захотіли залишити в силі санкції проти друга Путіна

Представники Демократичної партії Сполучених Штатів, які очолили комітети Палати представників, зажадали відкласти зняття санкцій із компаній російського олігарха Олега Дерипаски.

"Ми вимагаємо, щоб ви були доступні для зустрічі із зацікавленими членами (Палати представників. – Ред.) в умовах, які дозволять у повному обсязі обговорити всі аспекти угоди про скасування санкцій", – йдеться у листі законодавців до американського міністра фінансів Стівена Мнучіна, свідчить сайт комітету із закордонних справ.

Зокрема, законодавців турбує, як подібне рішення позначиться на зусиллях США щодо перешкод згубній активності Росії.

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Голови комітетів вказують на те, що вони не отримали достатньо часу, щоб вивчити питання, наскільки виправдане зняття санкцій із компаній Дерипаски.

"Повідомлення Конгресу було доставлене безпосередньо перед відходом на тривалу перерву в роботі, під час якої стався "шатдаун" уряду, що ускладнює завершення нашого розгляду цього питання протягом 30-денного періоду, передбаченого CAATSA (закон "Про протидію противникам Америки через санкції". – Ред.)", – йдеться у листі конгресменів.

Умови зняття санкцій зосереджені на зміні відносин Дерипаски з компаніями Rusal, EN+ і "Євросибенерго", зміні структури управління EN+ і Rusal, а також підвищення вимог до звітності. Однак, за словами законодавців, угода зберігає значну частку володіння EN+ за Дерипаскою.

Крім того, за попередньою інформацією, олігарх передає деякі акції і фінансові інтереси пов'язаному з Кремлем російському банку ВТБ, який перебуває під санкціями.

Володимир Путін і Олег Дерипаска

Нагадаємо, що міністерство фінансів Сполучених Штатів повідомило конгрес про намір завершити дію санкцій проти російських компаній En+, "Русал" і "Євросибенерго", президентом яких був олігарх Олег Дерипаска, оскільки вони пішли на значну реструктуризацію і зміни в корпоративному управлінні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2018 року Міністерство фінансів США подало Конгресу США "кремлівську доповідь", у яку внесені 210 імен – 114 великих чиновників РФ і керівників державних російських компаній, а також 96 олігархів.

Список олігархів був опублікований разом із нетаємною частиною "кремлівської доповіді", яку Мінфін склав згідно з вимогами закону CAATSA ("Щодо протидії противникам Америки"). Тоді як інформація про мільярдерів – близькість до Путіна, джерела походження капіталу, індекси корупції залишилася у таємній частині доповіді.

У квітні США внесли у список санкцій сімох російських бізнесменів і 17 високопоставлених чиновників, а також 14 компаній. Зокрема під санкції потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов і Віктор Вексельберг та інші.