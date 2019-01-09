США заблокували нові санкції проти Росії: що трапилося

Сенат Сполучених Штатів заблокував голосування щодо законопроекту, який передбачає введення санкцій проти Російської Федерації за допомогу уряду Сирії.

Документ під назвою "Зміцнення безпеки Америки на Близькому Сході" підтримали менше двох третин зі ста сенаторів, повідомляють "РИА Новости".

Хоча представники Демократичної партії від самого початку заявляли, що не голосуватимуть за будь-які законопроекти, які не спрямовані на припинення "шатдауна".

У результаті за подальший розгляд законопроекту висловилися лише 56 сенаторів за необхідних 60 голосів. Після цього лідер республіканців у сенаті Мітч Макконнелл вніс документ на новий розгляд.

Заблокований документ пропонує закріпити у формі закону різні санкції проти Сирії. Законопроект також вводить обмеження проти Росії та Ірану за військову допомогу Дамаску.

Санкції передбачають блокування рахунків і власності юридичних та фізичних осіб, що перебувають в американській юрисдикції, відмову у видачі та анулювання діючих віз США для таких осіб.

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Згідно з документом, під санкції підпадає "іноземна особа, яка є військовим підрядником, найманцем або воєнізованим формуванням, свідомо діючим у ролі військового на території Сирії від імені або за дорученням уряду Сирії, уряду Російської Федерації або уряду Ірану".

Крім того, обмежувальні заходи передбачені за фактично будь-яку співпрацю із урядом Сирії, у тому числі в сфері виробництва вуглеводнів, поставок авіатехніки і запчастин для військових потреб.

У законопроекті Росію, Сирію й Іран звинувачують у нанесенні авіаударів по мирному населенню і цивільних об'єктах, облозі населених пунктів і перешкоджанні доставки туди гуманітарної допомоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня вступило в силу рішення Євросоюзу про продовження економічних санкцій проти Росії на півроку, до 31 липня 2019-го. Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані з виробництвом товарів подвійного призначення.