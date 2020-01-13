Просив притулку в Україні: США ввели санкції проти олігарха-втікача з Молдови

США включили до списку санкцій молдавського олігарха-втікача Володимира Плахотнюка, який раніше просив політичного притулку в Україні.
Про це повідомив у понеділок, 13 січня, в своєму Twitter державний секретар Штатів Майк Помпео.
"Корумповані дії Володимира Плахотнюка підірвали верховенство закону і серйозно похитнули незалежність демократичних інститутів у Молдові. Сьогодні я публічно оголошую про включення його до списку санкцій. США підтримують Молдову в боротьбі з корупцією", – написав він.
США ввели санкції проти втікача Плахотнюка
pravda.md
Примітно, що це стало першим випадком, коли США застосовують персональні санкції на адресу громадян Молдови.
Нагадаємо, в 2019 році Плахотнюк був оголошений у міжнародний розшук як за своїм основним паспортом, так і за другим паспортом, виданим владою Молдови раніше на ім'я Владислава Новака.
Прокуратура Молдови відкрила проти нього кримінальні справи за звинуваченням у відмиванні грошей і участі в крадіжці близько мільярда доларів із банківської системи Молдови.
У Росії ж його підозрюють в створенні злочинного угруповання для підготовки замаху на свого політичного опонента. Також Плахотнюку інкримінують виведення з Росії близько 37 млрд рублів. Його вже кілька разів заарештовували заочно в обох країнах.
Vladimir Plahotniuc 's corrupt actions undermined the rule of law and severely compromised the independence of democratic institutions in #Moldova. Today, I publicly designate him. The US stands with Moldova in its fight against corruption.- Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 13, 2020
Як писав OBOZREVATEL:
15 червня 2019 року з Молдови, де почалася політична криза, масово почали відлітати бізнесмени і політики.
11 червня Плахотнюк запропонував проросійській Партії соціалістів створити спільну коаліцію, яка вирішить Придністровський конфлікт шляхом федералізації країни.
15 червня Влад Плахотнюк втік до Британії через Придністров'я і Україну.
Екслідера Демократичної партії Володимира Плахотнюка називають найбільшим олігархом Молдови.
Нагадаємо, що в 2017 році Слідчий комітет РФ заочно пред'явив Володимиру Плахотнюку звинувачення у вбивстві.
Відзначимо, що українські правоохоронці та МВС Республіки Молдова провели спільну міжнародну операцію, метою якої було запобігання вбивства Володимира Плахотнюка.
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