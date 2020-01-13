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13 січня • оновлено в 20:46
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Просив притулку в Україні: США ввели санкції проти олігарха-втікача з Молдови

1.6т
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США включили до списку санкцій молдавського олігарха-втікача Володимира Плахотнюка, який раніше просив політичного притулку в Україні.

Про це повідомив у понеділок, 13 січня, в своєму Twitter державний секретар Штатів Майк Помпео.

"Корумповані дії Володимира Плахотнюка підірвали верховенство закону і серйозно похитнули незалежність демократичних інститутів у Молдові. Сьогодні я публічно оголошую про включення його до списку санкцій. США підтримують Молдову в боротьбі з корупцією", – написав він.

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США ввели санкції проти втікача Плахотнюка

США ввели санкції проти втікача Плахотнюка

pravda.md

Примітно, що це стало першим випадком, коли США застосовують персональні санкції на адресу громадян Молдови.

Нагадаємо, в 2019 році Плахотнюк був оголошений у міжнародний розшук як за своїм основним паспортом, так і за другим паспортом, виданим владою Молдови раніше на ім'я Владислава Новака.

Прокуратура Молдови відкрила проти нього кримінальні справи за звинуваченням у відмиванні грошей і участі в крадіжці близько мільярда доларів із банківської системи Молдови.

У Росії ж його підозрюють в створенні злочинного угруповання для підготовки замаху на свого політичного опонента. Також Плахотнюку інкримінують виведення з Росії близько 37 млрд рублів. Його вже кілька разів заарештовували заочно в обох країнах.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Володимир Плахотнюк
Місце
США
Тег
санкции
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Mega Death
Mega Death
Как лизал Плохотнюк, xoxлам еще учиться надо. И то его слилили))
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