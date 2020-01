Просив притулку в Україні: США ввели санкції проти олігарха-втікача з Молдови

США включили до списку санкцій молдавського олігарха-втікача Володимира Плахотнюка, який раніше просив політичного притулку в Україні.

Про це повідомив у понеділок, 13 січня, в своєму Twitter державний секретар Штатів Майк Помпео.

"Корумповані дії Володимира Плахотнюка підірвали верховенство закону і серйозно похитнули незалежність демократичних інститутів у Молдові. Сьогодні я публічно оголошую про включення його до списку санкцій. США підтримують Молдову в боротьбі з корупцією", – написав він.

Примітно, що це стало першим випадком, коли США застосовують персональні санкції на адресу громадян Молдови.

Нагадаємо, в 2019 році Плахотнюк був оголошений у міжнародний розшук як за своїм основним паспортом, так і за другим паспортом, виданим владою Молдови раніше на ім'я Владислава Новака.

Прокуратура Молдови відкрила проти нього кримінальні справи за звинуваченням у відмиванні грошей і участі в крадіжці близько мільярда доларів із банківської системи Молдови.

У Росії ж його підозрюють в створенні злочинного угруповання для підготовки замаху на свого політичного опонента. Також Плахотнюку інкримінують виведення з Росії близько 37 млрд рублів. Його вже кілька разів заарештовували заочно в обох країнах.

Vladimir Plahotniuc 's corrupt actions undermined the rule of law and severely compromised the independence of democratic institutions in #Moldova. Today, I publicly designate him. The US stands with Moldova in its fight against corruption.