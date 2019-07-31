Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

У США проголосували за санкції проти "Північного потоку-2": перші подробиці

8.1т Читати матеріал російською

Комітет Сенату США з міжнародних справ у середу, 31 липня, проголосував за санкції проти "Північного потоку-2".

Про це повідомляє Reuters. Вказується, що законопроект "Про енергетичну безпеку Європи" передбачає заборону на в'їзд в США та заморозку активів, що знаходяться в американській юрисдикції, будь-яких осіб, причетних до "продажу, оренди, надання або сприяння в наданні" суден для укладання в морі російських трубопроводів на глибині 30 метрів і більше.

Північний потік-2

Північний потік-2

Колаж

Документ підготували сенатор-республіканець Тед Круз і демократ Джин Шахін. Підкреслюється, що, за словами адміністрації президента США Дональда Трампа, "Північний потік-2" посилить економічний вплив Москви на Європу.

Новини
Загрожує знищення: в Росії забили на сполох через "Північний потік-2"

Раніше сенатор Ренд Пол повідомляв, що обмежувальні заходи торкнуться не тільки РФ, але і швейцарської компанії Allseas, яка займається майже всім укладанням морської ділянки газопроводу, а також італійської Saipem.

Крім того, під санкції потраплять представники і компанії Австрії, Німеччини, Нідерландів, Франції, Фінляндії, Швеції.

Відзначимо, далі законопроект повинен пройти через голосування Сенату в повному складі, потім у палаті представників, після чого він надійде на підпис Трампу.

Варто зазначити: раніше повідомлялося, що "Північний потік-2" можуть не добудувати до кінця 2019 року через потужну позицію США проти завершення проекту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше Данія, яка спершу відмовила у видачі дозволу на будівництво "Північного потоку-2" і запросила додаткову експертизу, видала перший дозвіл на прокладання іншого газопроводу Baltic Pipe.

  • Також впливове видання Financial Times з посиланням на джерела повідомило, що відсутність дозволу Данії на прокладання в її територіальних водах газопроводу "Північний потік-2" ставить під загрозу його своєчасний запуск.

  • Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії з споживачами в Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна здатність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві нитки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

  • "Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі й інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

У США проголосували за санкції проти "Північного потоку-2": перші подробиці

  • Проект оцінюється у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 мільярда євро.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Теми
Санкції проти Росії Північний потік - 2 газопровод ринок газу
Місце
США
Теги
Новини Росії газ санкции
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
3
9
Смішно
25
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
То есть если глубина будет не 30 метров, а 29,9 метров то можно суда предоставлять? Х*хлы, вы больны вместе со своими хозяевами.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Вилами по воде.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Вся эта байда с санкциями больше напоминает предсмертную агонию. В миф об исключительности ФША верят только нерабы.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Бачурский romwi
Бачурский romwi
Пигин Макс, Вот и глянем после санкций
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel