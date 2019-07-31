У США проголосували за санкції проти "Північного потоку-2": перші подробиці

Комітет Сенату США з міжнародних справ у середу, 31 липня, проголосував за санкції проти "Північного потоку-2".

Про це повідомляє Reuters. Вказується, що законопроект "Про енергетичну безпеку Європи" передбачає заборону на в'їзд в США та заморозку активів, що знаходяться в американській юрисдикції, будь-яких осіб, причетних до "продажу, оренди, надання або сприяння в наданні" суден для укладання в морі російських трубопроводів на глибині 30 метрів і більше.

Північний потік-2 Колаж

Документ підготували сенатор-республіканець Тед Круз і демократ Джин Шахін. Підкреслюється, що, за словами адміністрації президента США Дональда Трампа, "Північний потік-2" посилить економічний вплив Москви на Європу.

Раніше сенатор Ренд Пол повідомляв, що обмежувальні заходи торкнуться не тільки РФ, але і швейцарської компанії Allseas, яка займається майже всім укладанням морської ділянки газопроводу, а також італійської Saipem.

Крім того, під санкції потраплять представники і компанії Австрії, Німеччини, Нідерландів, Франції, Фінляндії, Швеції.

Відзначимо, далі законопроект повинен пройти через голосування Сенату в повному складі, потім у палаті представників, після чого він надійде на підпис Трампу.

Варто зазначити: раніше повідомлялося, що "Північний потік-2" можуть не добудувати до кінця 2019 року через потужну позицію США проти завершення проекту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Данія, яка спершу відмовила у видачі дозволу на будівництво "Північного потоку-2" і запросила додаткову експертизу, видала перший дозвіл на прокладання іншого газопроводу Baltic Pipe.

Також впливове видання Financial Times з посиланням на джерела повідомило, що відсутність дозволу Данії на прокладання в її територіальних водах газопроводу "Північний потік-2" ставить під загрозу його своєчасний запуск.

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії з споживачами в Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна здатність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві нитки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі й інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюється у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 мільярда євро.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.