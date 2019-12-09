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9 грудня • оновлено в 19:21
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США ввели нові міжнародні санкції: під удар потрапили 4 країни

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У понеділок, 9 грудня, США оголосили про нові санкції проти 17 осіб і 29 організацій із Сербії, Кіпру, Венесуели і Латвії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів країни. Обмеження ввели в рамках "Глобального акту Магнітського".

Відзначається, що всі вони пов'язані з Агентством управління і розвитку Вентспілсського вільного порту, NBDA і Латвійською асоціацією транзитного бізнесу.

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США ввели нові міжнародні санкції

США ввели нові міжнародні санкції

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Фізичним і юридичним особам, які потрапили під санкції, висунули звинувачення в корупції. Також зафіксували порушення прав людини в Венесуелі.

Потрапляння в санкційний список означає заморожування активів у США і заборону для американських громадян або компаній вести бізнес з його фігурантами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабінет міністрів України продовжив дію мит проти російських товарів до 31 грудня 2020 року.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
США
Теги
санкции корупція
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Федоров Федор
Федоров Федор
А Латвийских то пуделей за що?
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