США ввели нові міжнародні санкції: під удар потрапили 4 країни

У понеділок, 9 грудня, США оголосили про нові санкції проти 17 осіб і 29 організацій із Сербії, Кіпру, Венесуели і Латвії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів країни. Обмеження ввели в рамках "Глобального акту Магнітського".

Відзначається, що всі вони пов'язані з Агентством управління і розвитку Вентспілсського вільного порту, NBDA і Латвійською асоціацією транзитного бізнесу.

США ввели нові міжнародні санкції Капітал

Фізичним і юридичним особам, які потрапили під санкції, висунули звинувачення в корупції. Також зафіксували порушення прав людини в Венесуелі.

Потрапляння в санкційний список означає заморожування активів у США і заборону для американських громадян або компаній вести бізнес з його фігурантами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабінет міністрів України продовжив дію мит проти російських товарів до 31 грудня 2020 року.

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