США ввели рекордні санкції: в списки потрапили понад півсотні осіб із 9 країн

Починаючи з понеділка, 9 грудня, у зв'язку з Днем захисту прав людини влада США ввела санкції проти рекордної кількості приватних осіб та організацій.

Таку заяву на пресконференції в середу, 11 грудня, зробив американський держсекретар Майк Помпео, передає "Інтерфакс".

"Із понеділка США ввели санкції відносно 68 приватних осіб і організацій із дев'яти країн за звинуваченнями в корупції і порушенні прав людини в рамках дії "закону Магнітського", – сказав глава американської дипломатії.

Обмежувальні заходи, як уточнив він, торкнулися громадян і структур із ДР Конго, Камбоджі, Латвії, Лівії, М'янми, Пакистану, Сербії, Словаччини та Південного Судану.

"Вчора [10 грудня] за порушення прав людини ми ввели санкції відносно двох приватних осіб – колишнього саудівського дипломата Мухаммеда ат-Тайби, який був генеральним консулом у Стамбулі, коли там був убитий саудівський журналіст Джамаль Хашоггі.

Другий – Аслан Ірасханов, який зараз займає посаду глави УМВС РФ у Грозному", – зазначив Помпео.

Держсекретар також анонсував, що після пресконференції оголосить про санкції щодо трьох іранських транспортних компаній.

Він нагадав, що по відношенню до всіх структур і приватних осіб, які будуть помічені в контактах із тими, хто занесений у санкційні списки, також можуть загрожувати обмеження.

Ілюстрація. Санкції США Publika.md

Як раніше писав OBOZREVATEL, у рамках "Глобального акту Магнітського" 9 грудня США оголосили про нові санкції проти 17 осіб та 29 організацій із Сербії, Кіпру, Венесуели та Латвії.

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