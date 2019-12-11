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11 грудня • оновлено в 21:33
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США ввели рекордні санкції: в списки потрапили понад півсотні осіб із 9 країн

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Починаючи з понеділка, 9 грудня, у зв'язку з Днем захисту прав людини влада США ввела санкції проти рекордної кількості приватних осіб та організацій.

Таку заяву на пресконференції в середу, 11 грудня, зробив американський держсекретар Майк Помпео, передає "Інтерфакс".

"Із понеділка США ввели санкції відносно 68 приватних осіб і організацій із дев'яти країн за звинуваченнями в корупції і порушенні прав людини в рамках дії "закону Магнітського", – сказав глава американської дипломатії.

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Обмежувальні заходи, як уточнив він, торкнулися громадян і структур із ДР Конго, Камбоджі, Латвії, Лівії, М'янми, Пакистану, Сербії, Словаччини та Південного Судану.

"Вчора [10 грудня] за порушення прав людини ми ввели санкції відносно двох приватних осіб – колишнього саудівського дипломата Мухаммеда ат-Тайби, який був генеральним консулом у Стамбулі, коли там був убитий саудівський журналіст Джамаль Хашоггі.

Другий – Аслан Ірасханов, який зараз займає посаду глави УМВС РФ у Грозному", – зазначив Помпео.

Держсекретар також анонсував, що після пресконференції оголосить про санкції щодо трьох іранських транспортних компаній.

Він нагадав, що по відношенню до всіх структур і приватних осіб, які будуть помічені в контактах із тими, хто занесений у санкційні списки, також можуть загрожувати обмеження.

Ілюстрація. Санкції США

Ілюстрація. Санкції США

Publika.md

Як раніше писав OBOZREVATEL, у рамках "Глобального акту Магнітського" 9 грудня США оголосили про нові санкції проти 17 осіб та 29 організацій із Сербії, Кіпру, Венесуели та Латвії.

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Майк Помпео
Місце
США
Теги
санкции економіка
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Агония США. Пындосов смоет океан во время землетрясения. Не долго ждать.
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
И кто бешенный принтер?
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Mega Death
Mega Death
Вот это санкции))) ...Впервые за девятнадцать лет ни один американский астронавт не вошел в список экипажей кораблей «Союз», которые направятся на МКС. Все места на космических кораблях в октябре 2020 года и весной 2021 года закреплены за россиянами.Директор НАСА Джим Брайденстайн обратился к главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину с просьбой предоставить по одному месту в этих кораблях американским астронавтам в связи с задержкой полетов новых американских космических кораблей.)))
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