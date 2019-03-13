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США ввели потужні санкції проти Росії: у Путіна відреагували

2.6тЧитати матеріал російською

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав пакет "антиросійських" законопроектів США емоційною екзальтацією Вашингтона.

Так він прокоментував ухвалення Палатою представників Конгресу США чотирьох резолюцій, які засуджують політику Кремля, передає ТАСС.

"Подібні законопроекти можуть лише негативно вплинути (на відносини Москви і Вашингтона. — Ред.). Це триває дуже недружня, шалена русофобська лінія. Це продовження такої емоційної екзальтації. Тому зараз ми не очікуємо якихось тверезих оцінок із боку американських законодавців", — сказав Пєсков.

Представник Кремля підкреслив, що американські конгресмени "перебувають у полоні цих емоцій, які не дають їм можливості тверезо оцінити обстановку і продемонструвати хоч якусь політичну волю до тих дій, які найкращим чином, із нашої точки зору, відповідали б інтересам двох країн".

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Водночас Пєсков висловив упевненість, що напруження "русофобії" в міру наближення виборів у США тільки наростатиме.

"Це внутрішньоамериканські процеси, будь-який фахівець, який знає нову і новітню історію США, з легкістю спрогнозує, що в міру наближення до президентських виборів напруження русофобії буде тільки наростати, бо русофобія завжди використовувалася як електоральний інструмент у США, на наш жаль", — зазначив представник Кремля.

Зазначимо: в Російському союзі промисловців і підприємців заявили, що подальшого послаблення санкцій чекати не варто, а тиск із боку США тільки посилюватиметься.

Володимир Путін

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, США продовжують тиск на Росію. Зокрема, конгрес опублікував проект закону, покликаний значно підкосити російську економіку. Багато експертів уже називають його "пекельним", адже він може зачепити основні сировинні галузі РФ — нафту й газ, а також безпосередньо президента Володимира Путіна.

Зазначається, що американці останнім часом серйозно взялися за гроші Путіна. Так, де-факто американські спецслужби перевірять незаконні і засекречені фінансові потоки й операції, які можуть бути пов'язані з президентом Росії. Після цього біля Білого дому, в разі необхідності, з'явиться реальна можливість накласти арешт на майно Путіна.

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Особи
Дмитро ПєсковВолодимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини РосіїСШАсанкции
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Колобов Макс
Колобов Макс
Объясните мокшанам, что значит «эмоциональная экзальтация». Или это специально так сказали, чтобы страшнее было?!)))))
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Блдь, по-моему цапьё коксом запаслось на год вперёд
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