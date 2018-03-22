США витратять на боротьбу з Росією сотні мільйонів: розкрилася сума

Конгрес США збирається виділити $ 250 млн на боротьбу з російським впливом.

Про це йдеться у тексті проекту бюджету США на 2018 фінансовий рік, передає "Інтерфакс".

"Не менш $250 млн буде надано на забезпечення функціонування фонду по боротьбі з російським впливом... і програми підвищення потенціалу правоохоронних органів і служб безпеки держав Європи та Євразії і зміцнення співпраці в галузі безпеки між цими країнами і США і НАТО в міру необхідності", - йдеться в документі.

Новини Політолог із США попередив про небезпечні провокації Кремля

Підсумкова версія проекту бюджету США на 2018 фінансовий рік була оприлюднена в середу ввечері за місцевим часом. Документ передбачає витрати на суму $ 1,3 трильйона, в тому числі $ 700 мільярдів на оборонні витрати.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше американська розвідка Stratfor заявила, що після чергової "перемоги" на виборах президента Росії Володимира Путіна доведеться зробити непростий вибір, щоб уберегти свою країну, в першу чергу, і самому утриматися при владі.