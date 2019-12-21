США виділять Україні 300 мільйонів доларів військової допомоги на 2020 рік.

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк на своїй сторінці в Facebook у суботу, 21 грудня.

"Це, зокрема, дає нам можливість отримати летальну зброю, прибережні оборонні ракетні комплекси і протикорабельні ракети", – розповів він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Сенат США проголосував за оборонний бюджет-2020 у розмірі 738 мільярдів доларів, куди крім військової допомоги Україні вирішили включити санкції проти газопроводів Росії.

У Штатах відзначили, що це було зроблено з метою "стримування агресії РФ".

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