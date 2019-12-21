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21 грудня • оновлено в 19:58
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США вирішили серйозно допомогти Україні на Донбасі: у Зеленського розкрили деталі

4.8т
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США виділять Україні 300 мільйонів доларів військової допомоги на 2020 рік.

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк на своїй сторінці в Facebook у суботу, 21 грудня.

"Це, зокрема, дає нам можливість отримати летальну зброю, прибережні оборонні ракетні комплекси і протикорабельні ракети", – розповів він.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше Сенат США проголосував за оборонний бюджет-2020 у розмірі 738 мільярдів доларів, куди крім військової допомоги Україні вирішили включити санкції проти газопроводів Росії.

У Штатах відзначили, що це було зроблено з метою "стримування агресії РФ".

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Теми
Військова допомога Україні Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Андрій Загороднюк
Місце
Україна
Тег
Міністерство оборони України
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Иванов Александр
Иванов Александр
А США нужен мир на Донбассе?????
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
тоесть ,штаты являются стороной конфликта?воюют конечно чужими руками.
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Кто-нибудь задумывался, почему американские "партнеры" выделяют деньги на так называемую "помощь" только на военные цели?
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Mega Death
Mega Death
Иван Васильевич, Просвети!
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