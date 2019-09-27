США вдарили жорсткими санкціями по Кастро і його сім'ї: що трапилося

Адміністрація Сполучених Штатів ввела санкції проти лідера правлячої Комуністичної партії Куби Рауля Кастро.

Обмежувальні заходи були застосовані за військову підтримку режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро, передає "Укрінформ".

"З часу перебування на посаді першого секретаря збройних сил Куби, Кастро несе відповідальність за дії Куби на підтримку колишнього режиму Мадуро в Венесуелі шляхом насильства, залякування і репресій", – заявив державний секретар США Майкл Помпео.

Він зазначив, що Кастро причетний до брутальних порушень прав людини в Венесуелі, включаючи тортури, які стали практикою військових і розвідувальних служб Мадуро.

При цьому під санкції потрапили і діти Кастро – Алехандро Кастро Еспін, Дебора Кастро Еспін, Маріелла Кастро Еспін і Нільс Кастро Еспін.

Адміністрація США ввела санкції проти лідера правлячої Комуністичної партії Куби Рауля Кастро

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На початку цього року США ввели нові санкції проти нафтової промисловості Венесуели, але деякі компанії продовжують постачати країну паливом з Індії, Росії та Європи.

Зокрема низка країн обходить американські санкції, і Вашингтон це не влаштовує. З Мадуро продовжують співпрацювати Індія, Росія та країни Європи. Одні лише купують сировину, а інші відправляють Каракасу нафтопродукти, якими розбавляється важка венесуельська нафта.

7 березня стало відомо, що США можуть ввести санкції проти іноземних банків, які допомагають президенту Венесуели Ніколасу Мадуро вивести гроші за кордон.

19 березня Сполучені Штати ввели санкції проти державної гірничодобувної корпорації Венесуели Minerven. Під обмежувальні заходи потрапив і її керівник Адріан Антоніо Пердомо Мата.

Водночас із цим Вашингтон виключив із санкційних списків щодо Каракасу 12 фізичних осіб, пов'язаних із власниками венесуельського телеканалу Globovision Раулем Горріном і Густаво Пердомо.

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