США плавно виходять із ''шатдауна'': прийнято важливі документи

Палата представників Конгресу США для завершення "шатдауна" прийняла два законопроекти про фінансування уряду.

Йдеться про фінансування Міністерства внутрішньої безпеки до 8 лютого і інших відомств до 30 вересня, передає CNN.

Як відомо, каменем спотикання стали гроші для робіт із будівництва стіни на кордоні з Мексикою, за яку виступає адміністрація президента Дональда Трампа і багато республіканців. У прийнятому документі запитані президентом 5 млрд доларів на ці цілі не передбачені.

"Шатдаун" у США Сегодня

У цей же час президент США Дональд Трамп опублікував в Instagram свій портрет з підписом "The Wall is coming" ( "Стіна близько").

Цей напис, зроблений шрифтом з серіалу "Гра престолів", є відсиланням до слогану "Winter is coming" ( "Зима близько"). Таким чином, він дав зрозуміти, що стіна на кордоні США і Мексики все одно буде побудована.

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