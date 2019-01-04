США плавно виходять із ''шатдауна'': прийнято важливі документи

Палата представників Конгресу США для завершення "шатдауна" прийняла два законопроекти про фінансування уряду.
Йдеться про фінансування Міністерства внутрішньої безпеки до 8 лютого і інших відомств до 30 вересня, передає CNN.
Як відомо, каменем спотикання стали гроші для робіт із будівництва стіни на кордоні з Мексикою, за яку виступає адміністрація президента Дональда Трампа і багато республіканців. У прийнятому документі запитані президентом 5 млрд доларів на ці цілі не передбачені.
"Шатдаун" у США
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У цей же час президент США Дональд Трамп опублікував в Instagram свій портрет з підписом "The Wall is coming" ( "Стіна близько").
Цей напис, зроблений шрифтом з серіалу "Гра престолів", є відсиланням до слогану "Winter is coming" ( "Зима близько"). Таким чином, він дав зрозуміти, що стіна на кордоні США і Мексики все одно буде побудована.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Про старт будівництва стіни на кордоні з Мексикою було оголошено 1 серпня 2018 року.
Трамп підписав розпорядження про будівництво "фізично непрохідного бар'єру" довжиною понад три тисячі кілометрів уздовж кордону США з Мексикою ще в перший тиждень свого перебування на посаді.
У липні 2018-го вже виникала подібна криза. Тоді Трамп пригрозив, що припинить роботу федерального уряду, якщо Демократична партія не проголосує за законопроект, що стосується охорони кордонів.
22 грудня 2018 Конгрес США також не зміг узгодити проект бюджету країни, через що почалося часткове закриття урядових установ (шатдаун).