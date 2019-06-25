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США не звинувачували олігарха? Захист Фірташа виступив із гучною заявою

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Адвокати українського олігарха Дмитра Фірташа заявили, що розчаровані дозволом Верховного суду Австрії на екстрадицію бізнесмена у США.

"У будь-якому випадку, нічого не змінилося щодо невинності пана Фірташа і відсутності доказів його провини в якомусь злочині", – сказали вони в коментарі "Економічній правді".

Адвокати наголосили, що Фірташ ніколи не займався бізнесом у США й нібито ніколи не відвідував країну.

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"Він не знав про жодні плани щодо підкупу офіційних осіб в Індії з питання індійських титанових родовищ, які ніколи й ніким не були реалізовані", – йдеться в повідомленні.

Захист олігарха також заявляє, що в повному тексті звинувачення американські прокурори ніколи не звинувачували Фірташа, а також нікого іншого в дачі хабарів.

"Цей факт часто навіть не згадується в засобах масової інформації в Сполучених Штатах Америки", – зазначили адвокати.

Дмитро Фірташ

Дмитро Фірташ

Телеканал 24

Нагадаємо, 25 червня Верховний суд Австрії погодився екстрадувати українського олігарха Дмитра Фірташа у США за запитом американського Мін'юсту.

Цим рішенням він не задовольнив апеляцію адвокатів бізнесмена, яку вони подали в грудні 2017 року.

Олігарха звинувачували у хабарі в розмірі 18,5 млн доларів для отримання дозволу на видобуток титану в Індії. Остаточне рішення повинен затвердити міністр юстиції Австрії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Фірташа затримали 12 березня 2014 року в столиці Австрії за запитом ФБР США та помістили в слідчий ізолятор.

  • Однак уже 21 березня Фірташ був звільнений під рекордну заставу в 125 млн євро, гроші для якого, за даними джерела OBOZREVATEL, були внесені російськими бізнесменами Аркадієм і Борисом Ротенбергами, які вважаються близькими до Кремля. Братів називають колишніми спаринг-партнерами президента Росії Володимира Путіна із дзюдо.

  • У грудні 2017 року Апеляційний суд Відня відмовив в екстрадиції Дмитра Фірташа в Іспанію.

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Теми
арешт Фірташасул
Особа
Дмитро Фірташ
Місце
Україна
Тег
США
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